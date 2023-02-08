Ведение бизнеса

Топ-6 ошибок предпринимателей на УСН

В этом видео я расскажу топ-6 ошибок предпринимателей и директоров ООО на УСН.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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Карьера бухгалтера

Пять топовых вакансий для бухгалтера с зарплатой от 100 тысяч рублей

Согласно исследованию SuperJob, каждый четвертый россиянин не любит свою работу. Но есть и другая статистика – больше половины людей с зарплатой от 80 тыс. руб. ходят в офис с удовольствием. Мы решили помочь вам в поиске идеальной работы – прошлись по нашему телеграм-каналу Бух.Джоб и нашли 5 вакансий с интересными задачами и зарплатой от 100 тыс. руб.

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