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Топ-6 ошибок предпринимателей на УСН
В этом видео я расскажу топ-6 ошибок предпринимателей и директоров ООО на УСН.
В этом видео я расскажу топ-6 ошибок предпринимателей и директоров ООО на УСН.
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Больше всего за 2022 год средств в виде кешбэка вернул Тинькофф Банк. Клиенты получили 65 млрд рублей.
Принимать будут полисы компаний с кредитным рейтингом «А-» и выше. Это позволит банку быстрее проверять страховые полисы клиентов.
Локальные бренды занимают почти половину пивного ассортимента в магазинах.
Согласно исследованию SuperJob, каждый четвертый россиянин не любит свою работу. Но есть и другая статистика – больше половины людей с зарплатой от 80 тыс. руб. ходят в офис с удовольствием. Мы решили помочь вам в поиске идеальной работы – прошлись по нашему телеграм-каналу Бух.Джоб и нашли 5 вакансий с интересными задачами и зарплатой от 100 тыс. руб.
«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.
Раньше на практику студентов могли брать только юридические лица. Сейчас подготовкой обучающихся могут заниматься все зарегистрированные или лицензированные специалисты.
Налоговая опубликовала информацию о сроках представления декларации/расчета, уведомления по налогам и страховым взносам, а также срокам уплаты налогов и страховых взносов с указанием КБК.
Закон № 54-ФЗ установил строгие требования к защите чеков, отчётов и других документов, которые формируются при использовании кассовой техники. Согласно этим правилам, операторы фискальных данных обязаны обеспечить конфиденциальность любых сведений о расчётах, проведённых с помощью онлайн-касс.
Новички-предприниматели, которые самостоятельно ведут бухгалтерию, часто сталкиваются с понятием «сальдо». Что оно значит и как по нему можно определить, есть ли ошибки при ведении бухгалтерии, расскажем далее.
На базе завода японского автоконцерна теперь будут выпускать новые модели Lada.