Как налоговая находит скрытые доходы обычных граждан, штрафует их и начисляет налоги

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Наконец-то, готовы удостоверения для «Сообщества профессиональных бухгалтеров». Сейчас в реестре сообщества 563 профессионала
Если отмечаете 14 февраля, но по какой-то причине до сих пор не поздравили вторую половину, вас выручит Минфин. Ведомство подготовило несколько открыток, которые можно отправить по-быстрому.
Какие подводные камни есть в теме персональных данных в этом году, расскажем в статье.
Почему застройщик на Федресурсе — это красный флаг и на сколько стало меньше обманутых дольщиков. Интервью с Антоном Кравченко, юристом Арбитраж.ру
Проблема выбора жилья и его последствий все еще никуда не уходит, а раз так, то и разбираться в фирмах-застройщиках и жилищных правах нужно каждому. «Клерк» поговорил с Антоном Кравченко, юристом юридической фирмы Арбитраж.ру о том, как понять, что связываться с застройщиком не надо, и что делать, если ипотеку вы уже взяли, но компания стала банкротом, не достроив ваш дом.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.
Пониженные страховые взносы 7,6% и налог на прибыль 0% могут применять аккредитованные IT-компании с долей профильных доходов от 70%. Но есть исключения.
С 2023 года изменений по УСН очень много. Поменяли лимиты, изменили сроки сдачи декларации и ее форму, сроки уплаты налога, ввели уведомления, изменили порядок уменьшения налога по УСН на взносы ИП, ввели запрет на УСН для ювелиров.
Задержание таможенниками в аэропорту
Каждый налоговый агент считает НДФЛ по той налоговой базе, источником которой он является. Если сотрудник работает еще где-то, это не имеет значения.