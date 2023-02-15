Как налоговая находит скрытые доходы обычных граждан, штрафует их и начисляет налоги

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Марат Самитов
Марат Самитов

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💖 Берите открытки-валентинки от Минфина: ты мой МИР, а вера в тебя как в ОФЗ

Если отмечаете 14 февраля, но по какой-то причине до сих пор не поздравили вторую половину, вас выручит Минфин. Ведомство подготовило несколько открыток, которые можно отправить по-быстрому.

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Интервью

Почему застройщик на Федресурсе — это красный флаг и на сколько стало меньше обманутых дольщиков. Интервью с Антоном Кравченко, юристом Арбитраж.ру

Проблема выбора жилья и его последствий все еще никуда не уходит, а раз так, то и разбираться в фирмах-застройщиках и жилищных правах нужно каждому. «Клерк» поговорил с Антоном Кравченко, юристом юридической фирмы Арбитраж.ру о том, как понять, что связываться с застройщиком не надо, и что делать, если ипотеку вы уже взяли, но компания стала банкротом, не достроив ваш дом.

Почему застройщик на Федресурсе — это красный флаг и на сколько стало меньше обманутых дольщиков. Интервью с Антоном Кравченко, юристом Арбитраж.ру

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УСН

УСН в 2023 году: обзор изменений

С 2023 года изменений по УСН очень много. Поменяли лимиты, изменили сроки сдачи декларации и ее форму, сроки уплаты налога, ввели уведомления, изменили порядок уменьшения налога по УСН на взносы ИП, ввели запрет на УСН для ювелиров.

УСН в 2023 году: обзор изменений
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