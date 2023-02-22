Налог на имущество

3 законных способа сэкономить на налоге на имущество обычным гражданам и бизнесу

В этом видео я расскажу 3 законных способа сэкономить на налоге на имущество обычным гражданам и бизнесу.

Версия для печати

Ставь лайк и подпишись!

Марат Самитов
Марат Самитов

Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

По данным из Википедии «красные уголоки» появились в начале 1920-х годов. Это было место для занятий по ликвидации неграмотности, где читали газеты, обсуждали общественно значимые темы. В 21 веке традиция сохранилась, но перекочевала в интернет. Прогуляемся по «Красному уголоку бухгалтера» от «Клерка»?

Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадровые документы

Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.

Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Житие в новых условиях. Автоматизация, бизнес-процессы, 1С

Как-то худо-бедно работали, но внезапно пришли санкции и все, что с этим связано. Исчезли поставщики и налаженные логистические цепочки, поломались отношения с партнерами и клиентами и т.д. и т.п. Понятно, что необходимо перестраиваться, изменять процессы, переделывать автоматизацию. Вот об этом и поговорим.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Что бухгалтеру на новых территориях РФ надо сдать до 27 февраля 2023 года

Подробнее остановимся на пока ещё действующей 6-НДФЛ за 2022 год и разберем новинку – персонифицированные сведения о физических лицах за январь 2023 года.

Что бухгалтеру на новых территориях РФ надо сдать до 27 февраля 2023 года
Читать еще