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3 законных способа сэкономить на налоге на имущество обычным гражданам и бизнесу
В этом видео я расскажу 3 законных способа сэкономить на налоге на имущество обычным гражданам и бизнесу.
В этом видео я расскажу 3 законных способа сэкономить на налоге на имущество обычным гражданам и бизнесу.
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По данным из Википедии «красные уголоки» появились в начале 1920-х годов. Это было место для занятий по ликвидации неграмотности, где читали газеты, обсуждали общественно значимые темы. В 21 веке традиция сохранилась, но перекочевала в интернет. Прогуляемся по «Красному уголоку бухгалтера» от «Клерка»?
Из-за новых требований Центробанка по необеспеченным кредитам МФО стало не выгодно предоставлять займы клиентам с высокой долговой нагрузкой.
Родители в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях смогут получить материнский капитал за детей, которые родились, начиная с 2007 года.
Сохраняйте себе и проверяйте, все ли успели сдать.
Аналитический центр НАФИ выяснил, сколько жителей нашей страны хотели бы отправиться с турпоездкой в дальневосточные регионы и что чаще всего останавливает от такой поездки.
В этом видео я расскажу 3 законных способа сэкономить на налоге на имущество обычным гражданам и бизнесу.
При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.
Как-то худо-бедно работали, но внезапно пришли санкции и все, что с этим связано. Исчезли поставщики и налаженные логистические цепочки, поломались отношения с партнерами и клиентами и т.д. и т.п. Понятно, что необходимо перестраиваться, изменять процессы, переделывать автоматизацию. Вот об этом и поговорим.
Подробнее остановимся на пока ещё действующей 6-НДФЛ за 2022 год и разберем новинку – персонифицированные сведения о физических лицах за январь 2023 года.
До 27 февраля бухгалтерам впервые предстоит сдать новый ежемесячный отчет, где отражают ИНН, СНИЛС сотрудников и начисленные им выплаты.