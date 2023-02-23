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Как налоговая находит предпринимателей, которые не используют ККТ. Бизнес и налоги
В этом видео я расскажу как налоговая находит предпринимателей, которые не используют ККТ.
В этом видео я расскажу как налоговая находит предпринимателей, которые не используют ККТ.
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В статье рассказывается о социальных экспериментах, показанных в фильме «Я и другие» Феликса Соболева, экспериментах Стенли Милгрэма, Соломона Аша и о Стэнфордском тюремном эксперименте Эти работы активно используются правительствами и пропагандой, будут полезны каждому, так как все мы взаимодействуем с социумом.
В продолжение публикации о субсидиарной ответственность, а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.
В этом видео я расскажу как налоговая находит предпринимателей, которые не используют ККТ.
Вторая половина февраля. Бухгалтеры вздохнули с облегчением, банки пропускают налоговые платежки, ФНС вводит мораторий на начисление пеней. Но уже на горизонте новые задачи, которые надо решить до 27 февраля. Это первая сдача отчета по персонифицированным сведениям за физлиц и последний годовой расчет 6-НДФЛ по старой форме. ЕНП по-прежнему лидер обсуждений.
У аккредитованных IT-компаний по нормам НК РФ ставка налога на прибыль составляет 0%. Но для УСН общей льготы нет. Однако регионы могут устанавливать пониженную ставку.
20 марта – крайний срок сдачи юрлицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год. Сдать его надо независимо от финансового результата иностранной компании.
ФНС подготовила дополнительные контрольные соотношения, на которые должны ориентироваться бухгалтеры при составлении деклараций.
Рассматривается предложение по расширению материального поощрения за участие в проведении государственной итоговой аттестации (законопроект № 297385-8).
Услуги по распространению рекламы в интернете через свое ПО, внесенное в реестр, входят в долю 70% профильных доходов IT-компании для права на налоговые льготы. Но есть исключения.
Вести ЛК должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые. Все попадают под 115-ФЗ. Рассказываем, как его создать, как в нем разобраться и какие вас ждут последствия, если в нем не работать.