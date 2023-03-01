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Как налоговая инспекция раскрывает налоговые схемы предпринимателей
В этом видео я расскажу как налоговая инспекция раскрывает налоговые схемы предпринимателей.
В этом видео я расскажу как налоговая инспекция раскрывает налоговые схемы предпринимателей.
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Это предусмотрено частью 4 статьи 30 и частью 2 статьи 30.1 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Доступ к лизингу для предпринимателей упростят, заявку можно будет подать через Цифровую платформу МСП.РФ. Сейчас работают над тем, чтобы сократить перечень документов.
Если в предыдущие четыре квартала в среднем за квартал выручка была менее 15 млн рублей, то по налогу на прибыль будет только ежеквартальный платеж, если больше – то еще ежемесячные платежи.
Покупатели должны развивать регион, а не приобретать предприятия для последующей перепродажи.
Сейчас вложения граждан в добровольные пенсионные накопления застрахованы на сумму 1,4 млн рублей. Эту сумму планируют удвоить.
В этом видео я расскажу как налоговая инспекция раскрывает налоговые схемы предпринимателей.
Из-за санкций США инвестиционная компания приостановила доступ инвесторов к торгам на Петербургской бирже.
Клиенты смогут перевести с брокерского счета на счета сторонних банков не меньше 15 тысяч долларов. Без ограничений можно выводить средства на счета в Цифра банке и в Райффайзенбанке.
Одни и те же документы, например, нельзя будет требовать несколько раз. Юристы говорят, что манифест манифестом, а вот на практике все будет скорее всего как и прежде.
Электронные закладные упрощают оформление ипотеки, сокращают банковские операционные расходы и позволяют снизить процентную ставку по кредиту.