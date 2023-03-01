Налоговые схемы

Как налоговая инспекция раскрывает налоговые схемы предпринимателей

В этом видео я расскажу как налоговая инспекция раскрывает налоговые схемы предпринимателей.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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Декларация по налогу на прибыль

При выручке более 15 млн руб. в квартал будут ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Если в предыдущие четыре квартала в среднем за квартал выручка была менее 15 млн рублей, то по налогу на прибыль будет только ежеквартальный платеж, если больше – то еще ежемесячные платежи.

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