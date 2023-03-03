Ставь лайк и подпишись!
Как налоговая находит и штрафует предпринимателей без регистрации бизнеса
В этом видео я расскажу как налоговая находит и штрафует предпринимателей без регистрации бизнеса.
В этом видео я расскажу как налоговая находит и штрафует предпринимателей без регистрации бизнеса.
Ставь лайк и подпишись!
Один из вариантов – переговоры по видеосвязи. Но безопасники считают его небезопасным.
Теперь аудиосообщения, переписка, изображения и видео будут храниться в течение трех лет. Их предоставят правоохранителям по запросу. Подобные правила уже действуют для операторов мобильной связи.
Так можно избежать санкционных ограничений. Однако если использовать крипту для платежей внутри страны, то компании начнут уходить от платы налогов.
С 2023 года для имущественных налогов юридических лиц (транспортного, земельного и налога на имущество организаций) установлены единые сроки уплаты.
В этом видео я расскажу как налоговая находит и штрафует предпринимателей без регистрации бизнеса.
Если предупреждение не использовать иностранные мессенджеры не подействует, то нарушителей могут начать штрафовать.
Отказное определение Верховного Суда РФ, которое заинтересовало указанием на право инспекций не принимать декларацию поданную в последний день периоде при том, что однажды Арбитражным судом Московского округа был рассмотрен подобный спор об обратном.
Взять в ипотеку квартиру или апартаменты можно под 11,4% годовых. А ставка при покупке частного дома или таунхауса будет 11,8%.
Они будут внешне другие и станут более износостойкими.
В 2022 году российские компании, которые работают с экспортом и импортом, столкнулись с девалютизацией, отключением от SWIFT и недоверием зарубежных партнёров. Прошло время, но с финансовой логистикой компании до сих пор испытывают трудности. О том, как наладить связь с зарубежными поставщиками, рассказала исполнительный директор Наталья Владимирова.