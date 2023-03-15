Налоговые споры

Почему даже ИП на УСН «Доходы» должен собирать первичную документацию

В этом видео я расскажу почему даже ИП на УСН «Доходы» должен собирать первичную документацию.

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Марат Самитов
Марат Самитов

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Общество

79% россиян прогнозируют развитие инноваций и новых технологий в 2023 году

Новое исследование Аналитического центра НАФИ показывает, насколько высок со стороны россиян запрос на инновации, и в каких сферах жители нашей страны ожидают прорывных технологий в первую очередь.

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«Ночной бухгалтер». Блогеры и стримеры попали под раздачу: что будет с бизнесом в сети

Похоже бизнес в соцсетях и в целом в интернете привлекает все больше внимания ФНС. Топовых блогеров уже собираются проверять на наличие незарегистрированных доходов, а тут еще депутат Госдумы заговорил о стримерах и их донатах. Эти и другие события дня сегодня в обзоре.

«Ночной бухгалтер». Блогеры и стримеры попали под раздачу: что будет с бизнесом в сети
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