Новый порядок возбуждения уголовных налоговых дел не решит накопившиеся проблемы

Ранее поводом для начала преследования могли быть любые материалы, в первую очередь, оперативные. Конституционный Суд РФ такой порядок признавал допустимым (определение от 27.09.2016 № 2153-О).

Новый «старый» порядок возбуждения дела

Так каков алгоритм и решит ли он накопившиеся проблемы?

Полагаю - только в небольшой части.

Проект для возникновения повода к уголовному преследованию отсылает к налоговому закону. Пункт 3 ст. 32 НК РФ предлагает следующий порядок:

на основании налоговой проверки выносится решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения;

на основе этого решения проверяемому направляется требование об уплате налога;

если оно в два месяца не исполняется, то предусмотрено еще 10 дней для направления материалов следователю.

Проблемы

В чем они? В размере причиненного бюджету ущерба.

В уголовном деле недоимка (без пени и штрафов) трансформируется во вред, причиненный преступлением. Если исходить из истинной бланкетности уголовных налоговых составов, то выявленная недоимка и вред от преступления это одно и то же. Но не тут-то было! Практически по всем делам размер недоимки и размер вреда различаются, порой существенно. Например, налоговый орган выявил 30 млн неуплаты, а эксперт по уголовному делу 105 млн. И иск тоже на 105 млн., хотя в бюджете долга налогоплательщика на эту сумму нет. Адвокаты могут привести массу таких примеров.

Решит ли новый порядок эти проблемы? Думаю, нет. Например, следователь, получив из налогового органа материалы как повод для возбуждения уголовного дела, примет положительное решение и в рамках расследования назначит налоговую экспертизу, которая может установить иную, большую сумму, нежели инспекция.

Несмотря на то, что Верховный Суд РФ экспертизу по таким делам не считает обязательной (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48), практика пока придерживается иного мнения - отсутствие такого заключения является пороком, влекущим направление дела прокурору (апелляционные постановления Ставропольского краевого суда от 14.09.2021 № 22-4871/21, Московского городского суда от 09.11.2020 № 10-186710/20 и др.).

Статьи 198 - 199.2 УК РФ по замыслу законодателя являются бланкетными, прямо отсылающими к налоговому законодательству. С этим связано и ограничение отрезка установления вреда в не более трех лет, аналогичного проверяемому выездной налоговой проверкой периоду, об этом прямо говорится в фабулах этих уголовных составов, на налоговое право опирается и Постановление Пленума от 26.11.2019 № 48.

Устоявшееся при расследовании дел самостоятельное определение размера ущерба отходит от бланкетных правил. Как уже указано, при большей экспертной сумме по сравнению с выводами налоговых органов превышающая часть не является недоимкой бюджета, она нигде (ни в сверках, ни в карточке расчетов с бюджетом (КРСБ)) не отражается. С точки зрения налоговых расчетов эти суммы являются подарком, безвозмездными и определенными вне налоговых правил, возможно, и неосновательным обогащением.

На расхождение между суммами налоговых проверок и заключением экспертизы обратил внимание Московский городской суд в апелляционном постановлении от 08.12.2021 № 10-24721/21, однако это единичный случай. Суды всегда смотрят на размеры, выявленные экспертами.

При новом порядке возбуждении дел при наличии в деле заключений экспертиз с большими по сравнению с налоговыми проверками показателями суды также будут опираться на экспертов, поскольку запретов на это нет.

Решение

Для исключения из правоприменения псевдобланкетности статьей 198-199.2 УК РФ помогли бы решения Верховного Суда РФ по конкретным делам, либо закрепление определенных правил на законодательным уровне.

К сожалению, правильные позиции постановлений Пленумов практического применения при рассмотрении жалоб по налоговым уголовным делам отражения не находят совсем. Возможно, с этим отчасти связана проблема «бешенного принтера», когда вопросы, которые можно решить на уровне применения права, законодатель пытается «залатать» законами.

В связи с этим в уголовном законе (напр., в примечаниях к статьям) можно закрепить определение размера неуплаченных налогов только на основании решений налоговых органов. Здесь вариантов и вопросов тоже немало, но об этом в другой раз.