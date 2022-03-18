На «Клерке» заработала «Трибуна». Высказывайтесь

Коллеги! Мы запустили блогхостинг. Теперь у каждого зарегистрированного пользователя на «Клерке» есть свой блог и возможность высказаться прямо на сайте.

Вы можете писать на любые темы, но мы конечно любим клерковские темы: бухгалтерия, юриспруденция, менеджмент, предпринимательство.

У «Трибуны» есть своя лента: https://www.klerk.ru/tribune/. А интересные и важные темы мы анонсируем на главной странице сайта, наших рассылках и группах в соцсетях.

Как создать блог?

Блог есть у всех зарегистрированных пользователей «Клерка». Чтобы создать новый пост, рассказать свою историю просто нажмите кнопку "Написать". Кнопка расположена вверху на черной плашке на любой странице сайта.

Создавайте свою аудиторию

На Ваш блог могут подписываться и в дальнейшем вашим подписчикам будут отправляться уведомления о новых записях. Ваш пост в блоге могут комментировать другие пользователи, владельцу блога будут приходить уведомления о новых постах.

Посмотрите примеры

У нас уже есть интересные посты:

Вдохновляйтесь и пишите свои тексты.

Обнимашки

Надеюсь, «Клерк» поможет услышать ваше мнение и решить текущие задачи. Особенно это актуально сейчас, в это непростое время, когда блокируют привычные сервисы.