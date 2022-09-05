Книга главного бухгалтера в норме. Бухгалтерия Ада слушает, привет!

Курьер СДЕКа привез мне в солнечный Краснодар подписанные экземпляры книги от Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Именно эти девушки авторки хлесткого и ироничного блога в Трибуне под названием «Бухгалтерия Ада слушает».

В декабре 2021 года авторки собрали все записи из блога и выпустили книгу Книга опубликовались На Литресе.

Вот что говорят авторки:

Мы выпустили книгу, собрали всю нашу писанину из блога и опубликовались. На Литресе. И вас приглашаем присоединиться к этим странным людям. Хотите в электронном виде , будете ходить по улицам или ехать в метро с гаджетом и ржать в голос. Пусть завидуют и вызывают санитаров. А хотите — в бумажном виде . Когда-нибудь ваши продвинутые правнуки найдут книжку на дачном чердаке и прочитают. Хотя бы абзац в серединке. И что-то поймут про вас, как минимум вспомнят или помянут.

Если вы пропустили заметки из «Бухгалтерия Ада слушает», то читайте:

Ольга и Анастасия, спасибо за книгу! )