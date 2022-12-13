Не смог пройти мимо интересного мнения.

Эксперт в сфере рекрутинга, основатель проекта «Антирабство» Алёна Владимирская выложила в своем фейсбуке тревожный пост про удаленку в России. Ниже авторский текст.

Извините, что неделю начинаю с тревожных постов. Но мне кажется важным это рассказать.

Сразу предупрежу - то что я пишу - это мои домыслы. Построенные на фактической базе (её буду упоминать). Но именно умозаключения. Важное - у меня нет прямой информации, подтверждающей мою мысль. Твёрдая уверенность есть. Но факта подтверждающего нет. Помните об этом, читая этот пост

Итак. Я уверена, что в ближайшие месяцы в России будет практически уничтожена удаленка, позволяющая работать не из России. Она пропадёт как факт в крупных и средних компаниях. Останется лишь фриланс в незначительных количествах ( в основном небогатые разовые работы для рекламных агентств)

Почему я так считаю?

Государство не смотря на внешнюю риторику очень озабочено 2 вещами:

утечкой и невозвращением мозгов (здесь даже больше фактора ума влияет демографический фактор)

то что уехавшие, зарабатывающие в России, все основные заработки уже более полугода тратят не в России, развивая не Россию, а соседние страны. От этого и экономика России страдает и укрепляется экономически приграничных страны (Армения, Грузия, Узбекистан, Киргизия), что тоже не очень России выгодно

Что будет?

С большой вероятностью само государство никаких карающихся механизмов против удаленщиков вводить не будет. Оно эту черную работу переложит на плечи компаний и налоговой. Для компаний будет введена повышенная налоговая ставка для удаленщиков за пределами России. Для самих удаленщиков будет ещё больше усложнен процесс вывода денег, введут повышенные налоги и возможно, будет более короткий срок потери резидентства.

Где доказательства?

Этот запрет уже вовсю проверяется на крупных компаниях: Сбере, ГПМ, Яндексе (вот не надо про зарубежные офисы Яндекса, куда можно ходить отмечаться-это уже офисы другого Яндекса-другого юрлица в процессе разделения активов между государством и Воложем). Сейчас о таком очень активно начали говорить в ВК и ВТБ.

Это активно вкидывают самые радикальные депутаты. Не думаю что от недоума. Думаю, это партзадание - готовить почву

Когда введут?

Основная тут проблема юридическая. Сейчас налоговая приходит в компанию и говорит-дайте список всех зарубежных удаленщиков. А компания в ответ- а мы не знаем где он - в Пскове у бабушки или в Тбилиси.

Государству нужно еще 3-4 месяца, чтоб на базе существующих госцифровых ресурсов (кто там удобству Госуслуг годами радовался?) сделать такое отслеживание и что самое важное -подвести под него юр.базу на другое налогообложение. То есть я эту штуку ожидаю во 2 квартале 2023.

Почему вам это важно?

Если вы сейчас живёте не в России, но з/п получаете в российской компании, вам надо понимать, что в ближайшее время вы с большой вероятностью столкнетесь с дилеммой: компания пришлет вам письмо-либо в течение 2 недель вы возвращаетесь в Россию и начинаете работать в комбоформате (офис и дом) или вас уволят. Никаких пособий по сокращению в этом случае выплачено не будет. И это законно.

Если вы живёте в России и собираетесь искать работу, то должны понимать что во втором квартале будет рынок вакансий сильно поменяется. И будет турбулентить. Учитывайте это при стратегии трудоустройства.

Вот такой вот джингал беллз