Смотрим во что превратили офис «Клерка» за новогодние каникулы

Пока мы все отдыхали в офисе шел ремонт третьей очереди пространства. Давайте посмотрим, что получается. Спойлер: получается очень красиво.

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Смотрим во что превратили офис «Клерка» за новогодние каникулы
Фото Борис Мальцев / Клерк

Сделали металические перегородки и двери и закончили утепление. Двери, между прочим, высотой три метра.

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Высоченное окно через которое виден свет и круглое окно. Долой темные места.

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Кабинет отдела «Бизнес» получился огромным и светлым.

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Это если смотреть с другой стороны

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Заканчивают утепление

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Начали штукатурить санузлы и второй этаж

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Тут уже собрали остекление

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Осталось потерпеть ремонт пару месяцев и закончим.

Напомню, что получиться должно вот так:

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Дизайн-проект третьей очереди офиса «Клерка»

Подробнее вот тут: Нужен совет сообщества бухгалтеров. Дизайн офиса «Клерка» - 2. Третья очередь

ToT
ToT
founder в Клерк

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