Смотрим во что превратили офис «Клерка» за новогодние каникулы

Сделали металические перегородки и двери и закончили утепление. Двери, между прочим, высотой три метра.
Высоченное окно через которое виден свет и круглое окно. Долой темные места.
Кабинет отдела «Бизнес» получился огромным и светлым.
Это если смотреть с другой стороны
Заканчивают утепление
Начали штукатурить санузлы и второй этаж
Тут уже собрали остекление
Осталось потерпеть ремонт пару месяцев и закончим.
Напомню, что получиться должно вот так:
Подробнее вот тут: Нужен совет сообщества бухгалтеров. Дизайн офиса «Клерка» - 2. Третья очередь