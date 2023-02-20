Учимся работать с удаленными командами

В 2001 году программист был один, потом команда стала расти. В 2023 году команда IT-специалистов намного больше и сложнее

Сейчас над Клерком работает команды дизайнеров, бэкенд-разработчиков, фронтенд-разработчиков, два тестировщика, проджект-менеджер, два продакт-менеджера, удаленная команда администрирующих сервера.

(Интересно как это будет звучать эта фраза, если убрать иностранные слова, согласно новомодному закону. Предложите свой вариант в комментариях)

В этом году мы планируем перестроить ит-команду:

ввести в команду продактов. В идеальном мире продакты будут иметь собственные команды программистов и, если нужно, дизайнеров. научиться в этом году работать с удаленными командами.

Для работы над профилем пользователя, личным кабинетом образовательной платформы (https://www.klerk.ru/learn/cabinet/) и профилем в сообществе профбухгалтеров (https://www.klerk.ru/spb/) мы решили поработать с командой Spider Group.

В результате работы эти профили должны быть объединены в удобном интерфейсе, должны быть созданы удобные дашборды, история транзакций и управлением подпиской Клерк.Премиум. Сейчас это здесь:

Профраздел «Клерка» Вся необходимая информация, сервисы и инструменты на каждый день для бухгалтера www.klerk.ru

Мы сьездили в офис Spider Group, которы им достался от ушедшего банка Раффайзен банка.

А потом ответили на все вопросы в нашей новой переговорке. Вопросов много и все они не очень приятные, типа: а почему вы это сделали так, а не по другому.

Все эти неприятные вопросы заставляют отвечать, думать, рисовать и снова думать. Но даже отвечая на них мы понимаем, что становимся сильнее. Именно в этом сила привлечения удаленных опытных команд.

А значит Клерк станет еще лучше. Ждите!

Да кстати, сегодня мы переехали на новый сервер и теперь знаем актуальный размер Клерка . Это 470 гигабайт новостей, статей и ваших комментариев!