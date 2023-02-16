Законопроекты

Госдума ограничила употребление иностранных слов

При использовании русского языка как государственного теперь недопустимо применять иностранные заимствования. Исключение – если в русском языке нет аналогов.

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ограничивает использование иностранных слов в русском языке. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», – уточняется в документе.

В образовательной среде, в государственных и муниципальных информационных системах, в информации для потребителей товаров, работ и услуг должен применяться только русский язык.

Иностранный текст в сообщениях нужно переводить на русский с использованием того же шрифта, его размера, типа и цвета.

Также принятый законопроект вводит понятия нормативные словари, грамматики и справочники, определяющие нормы современного литературного языка.

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