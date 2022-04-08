Большой обзор разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налогу на прибыль

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ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка

Налог на прибыль

Письмо от 3 декабря 2021 г. № 03-03-06/1/98493

Расходы, связанные с приобретением и ликвидацией товара, который стал неликвидным, могут быть учтены для целей налога на прибыль организаций только при их экономической обоснованности и документальном подтверждении процедуры ликвидации такого товара.

Письмо от 3 декабря 2021 г. № 03-03-06/2/98440

Расходы организации, осуществленные при реализации проекта по созданию, сопровождению и функционированию финансовой платформы, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли при их соответствии требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 8 декабря 2021 г. № 03-03-07/99864

Вместе с тем обращаем внимание, что Законом N 402-ФЗ не предусмотрено принятие к бухгалтерскому учету электронных образов первичных учетных документов.

Письмо от 8 декабря 2021 г. № 03-03-06/1/99816

В том случае если налогоплательщик получает по договору залога ценных бумаг, заключенному в обеспечение обязательств должника - владельца ценных бумаг, право на выплачиваемый эмитентом доход по таким ценным бумагам, то причитающиеся суммы дохода являются безвозмездно полученными и подлежат учету в составе доходов в общем порядке.

Письмо от 22 декабря 2021 г. № 03-03-06/1/104867

Специальной нормы, устанавливающей порядок определения средней стоимости товаров при применении метода оценки товара при его списании по средней стоимости для организаций, имеющих обособленные подразделения, Налоговый кодекс не содержит. Налогоплательщик вправе самостоятельно определить, будет он формировать среднюю стоимость товара по каждому обособленному подразделению или по организации в целом, закрепив это решение в учетной политике.

Письмо от 20 декабря 2021 г. № 03-03-06/2/103594

Снижение налоговых рисков налогоплательщика при совершении хеджирующих сделок с внебиржевым ПФИ может быть достигнуто путем усиления профессионального качества подготовки указанной в пункте 5 статьи 301 НК РФ справки и обоснования для целей налогового администрирования сделок с ПФИ с учетом существующей судебной практики и требований законодательства к их совершению.

Письмо от 17 декабря 2021 г. № 03-03-06/1/103100

Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением прав на заключение договора, должны учитываться в течение срока действия такого договора при условии соответствия критериям статьи 252 НК РФ.

Обзор налоговых новостей за март 2022

Письмо от 17 декабря 2021 г. № 03-08-05/105346

Принимая во внимание, что налогообложению у источника подлежат доходы иностранной организации от реализации акций (долей) организации, активы которой более чем на 50% прямо или косвенно состоят из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, при расчете доли недвижимого имущества в активах российской организации, акции (доли) которой реализуются, учитываются объекты незавершенного строительства, в случае если такие объекты отвечают установленному в ГК РФ определению недвижимого имущества.

Письмо от 28 декабря 2021 г. № 03-04-05/107093

Учитывая отсутствие в главе 25 НК РФ особого порядка налогообложения доходов, полученных при совершении операций с криптовалютой, указанные доходы налогоплательщика учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке.

Письмо от 20 декабря 2021 г. № 03-03-06/1/103799

Субсидии, полученные на выдачу займов, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Письмо от 17 декабря 2021 г. № 03-03-07/103054

Субъекты Российской Федерации в дополнение к перечню, установленному на федеральном уровне, вправе определить свой перечень категорий налогоплательщиков, которым не предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении тех или иных расходов.

Письмо от 8 ноября 2021 г. № 03-03-07/89757

В том случае, если реализуемые ценные бумаги ранее были получены организацией в счет погашения обязательств по выплате причитающихся ей дивидендов, цену приобретения таких ценных бумаг для целей налогообложения прибыли организаций следует определить в размере, равном сумме дохода, ранее учтенной для целей налогообложения прибыли.

Письмо от 1 ноября 2021 г. № 03-03-07/88370

Предусмотренный абзацем третьим пункта 4.1 статьи 271 НК РФ порядок включения в состав внереализационных доходов денежных средств, полученных от публичного партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве, подлежит применению при реализации, ликвидации или ином выбытии имущества, указанного в данной норме, и не распространяется на случаи передачи имущества в безвозмездное пользование.

Письмо от 1 ноября 2021 г. № 03-03-07/88201

Средства, полученные по судебному решению в качестве компенсации за исключенное из конкурсной массы должника-банкрота имущество для муниципальных нужд, не поименованы в статье 251 НК РФ, следовательно, подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке. При этом такие доходы по общему правилу могут быть уменьшены на величину произведенных расходов при их соответствии требованиям статьи 252 НК РФ. Данная позиция Департамента по аналогичному обращению направлялась письмом Минфина России от 07.10.2021 N 03-03-07/81144.

Письмо от 1 ноября 2021 г. № 03-15-06/88336

Доходы в виде субсидий, которые не поименованы в статье 251 Кодекса, не учитываются в общей сумме доходов при расчете доли доходов, необходимой для применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, предусмотренной пунктом 1.15 статьи 284 НК РФ, и пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных пунктом 5 статьи 427 НК РФ.

Письмо от 1 ноября 2021 г. № 03-01-10/88325

Доходы в виде компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества, не поименованы в статье 251 НК РФ, эти доходы учитываются в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 2 ноября 2021 г. № 03-04-06/88946

Отнесение форвардных договоров к производным финансовым инструментам, не обращающимся на организованном рынке, в целях главы 23 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 9 ноября 2021 г. № 03-03-06/1/90180

Оплата налогоплательщиком штрафов (санкций), налагаемых на иных лиц государственными организациями, уполномоченными осуществлять надзор в установленной сфере, не может рассматриваться как оплата расходов, произведенных для осуществления деятельности самого налогоплательщика. Следовательно, такие расходы не могут учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций у налогоплательщика.

Комментарий к налоговым спорам за январь 2022

Письмо от 15 ноября 2021 г. № 03-03-07/91904

Расходы в виде надбавок за профессиональное мастерство могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 12 ноября 2021 г. № 03-03-07/91479

На основании пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК РФ с целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий ИТ-организация вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ на основании договора с заказчиком.

Доходы от предоставления ИТ-организацией прав использования программ для ЭВМ по сублицензионным договорам в доле ее доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий не учитываются.

Письмо от 18 ноября 2021 г. № 07-01-09/93330

Когда управленческие расходы непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, они включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции. При этом организация самостоятельно определяет, какие расходы непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Письмо от 18 ноября 2021 г. № 03-03-07/93276

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, являются сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета), в которой указана стоимость перелета, подтверждающая перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту, соответствующая требованиям статьи 252 НК РФ. Таким образом, в случае подтверждения расходов на приобретение авиабилета вышеуказанными документами для целей налогообложения прибыли организаций дополнительных документов, подтверждающих оплату билета, в том числе выписки, подтверждающей оплату банковской картой, не требуется. Обращаем внимание, что НК РФ не устанавливает конкретный перечень документов, которые подтверждают произведенные расходы, тем самым не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов.

С учетом гражданского законодательства при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных терминалов с такой банковской карты могут являться подтверждением расходов подотчетного лица.

Письмо от 23 ноября 2021 г. № 03-03-07/94646

Если нормы гражданского законодательства позволяют формировать уставный капитал организации-должника путем зачета требований по долговому обязательству, то в этом случае могут применяться положения подпункта 3 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за март 2022

Письмо от 22 ноября 2021 г. № 03-03-07/94088

В том случае если согласно Закону N 127-ФЗ начисляемые проценты в мировом соглашении подпадают под квалификацию начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора, то к ним применима норма подпункта 2 пункта 4 статьи 271 НК РФ. В противном случае признание процентов осуществляется по методу начисления в общеустановленном порядке.

Письмо от 30 ноября 2021 г. № 03-03-07/96925

При списании задолженности налогоплательщик может отнести ее к безнадежной задолженности по каждому из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК РФ оснований в отдельности. Вместе с тем отмечаем, что каждое из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК РФ оснований для признания задолженности безнадежной является самостоятельным. В случае наличия нескольких оснований для признания задолженности безнадежной она признается таковой в том периоде, в котором возникло первое по времени основание для признания задолженности безнадежной.

Письмо от 26 ноября 2021 г. № 03-03-06/1/95940

В случае если между новым кредитором, ранее купившим право требования, и должником заключается соглашение о новации долга, то такое соглашение, не приводит к возникновению доходов и расходов от реализации финансовых услуг у нового кредитора для целей налогообложения прибыли организаций. Вместе с тем обращаем внимание, что в случае прощения новым кредитором части долга должнику расходы, связанные с приобретением указанной части долга, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании пункта 16 статьи 270 НК РФ.

Письмо от 22 ноября 2021 г. № 03-03-06/1/94254

Если дополнительные отпуска предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, то расходы, связанные с ними, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда при соответствии указанных расходов положениям статьи 252 НК РФ. В противном случае такие затраты не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

Если дополнительный отпуск сотруднику на реабилитацию после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, налогоплательщик сможет учесть для целей налогообложения прибыли организаций расходы, связанные с таким отпуском. В связи с этим внесение изменений требуется в трудовое законодательство Российской Федерации, а не в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

Письмо от 10 ноября 2021 г. № 03-03-07/90601

Налог на прибыль организаций при реализации организацией-банкротом имущества в ходе процедур банкротства уплачивается в общеустановленном положениями главы 25 НК РФ порядке.

Письмо от 8 октября 2021 г. № 03-03-06/1/81707

Скидка, предоставленная покупателю путем изменения (снижения) цены товара, не учитывается покупателем в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В этом случае приобретенный товар учитывается покупателем в налоговом учете по цене с учетом предоставленной скидки.

Письмо от 1 октября 2021 г. № 03-03-06/1/79626, от 24 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/77583

Суммы непогашенной задолженности по долговому обязательству присоединяемой организации перед присоединяющей организацией, образовавшиеся до реорганизации путем присоединения, доходами для целей исчисления налога на прибыль у реорганизуемых указанным способом организаций не признаются.

Налоговые споры за 2021

Письмо от 8 октября 2021 г. № 03-03-06/2/81646

Для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций факт оказания услуги определяет возникновение дохода от реализации (предоставления) услуги. Квалификация для целей налогообложения прибыли сумм возврата клиенту банка при расторжении договора возмездного оказания услуг и отражение соответствующего результата такой операции в налоговом учете будут зависеть от квалификации гражданско-правовых отношений, возникающих на основании соответствующего договора об оказании услуг.

Письмо от 22 октября 2021 г. № 03-03-07/85491

Все доходы, полученные агентом при выполнении поручений агентского договора, являются доходами принципала. При этом процентный доход, начисляемый на остаток по расчетному счету агента, не является результатом выполнения агентом поручений по агентскому договору.

Письмо от 22 октября 2021 г. № 03-03-06/1/85469

В том случае когда российская организация ошибочно получила сумму дивидендов без удержания при их выплате налоговым агентом налога на прибыль, а в дальнейшем налог на прибыль был уплачен в бюджет Российской Федерации, то российская организация, распределяющая дивиденды своим акционерам, при определении показателя Д2 вправе учесть такие дивиденды в сумме дивидендов после уплаты с них налога на прибыль организаций.

Письмо от 22 октября 2021 г. № 03-03-06/2/85549

Если в результате объединения нескольких объектов основных средств образуется новый (вновь созданный) объект основных средств, то в налоговом учете его первоначальная стоимость определяется исходя из остаточной стоимости каждого объекта основных средств, входящих в него, а норма амортизации - в общеустановленном порядке.

Письмо от 7 октября 2021 г. № 03-03-07/81144

Средства, полученные по судебному решению в качестве компенсации за исключенное из конкурсной массы должника-банкрота имущество для муниципальных нужд, в статье 251 НК РФ не поименованы и подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 19 октября 2021 г. № 03-08-05/88509

При перечислении иностранной организации денежных средств в виде возврата предоплаты в связи с непоставкой товара по договору реализации, ранее полученной от этой иностранной организации, у индивидуального предпринимателя отсутствует обязанность по представлению в налоговый орган в соответствии с пунктом 4 статьи 310 НК РФ Налогового расчета в отношении указанной выплаты.

Письмо от 27 октября 2021 г. № 07-01-09/86948

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н, в себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов.

Письмо от 7 октября 2021 г. № 03-03-06/2/81135

В случае размещения государственных ценных бумаг государств - участников Союзного государства за пределами Российской Федерации к полученному российской организацией процентному доходу по таким ценным бумагам применяется общая ставка налога на прибыль в размере 20 процентов.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 25 октября 2021 г. № 03-03-06/1/86111

Расходы на утилизацию медицинской продукции с истекшим сроком годности могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ, при условии, что данные расходы произведены в рамках предпринимательской деятельности и документально подтверждены надлежащим образом. Достаточным документальным подтверждением понесенных налогоплательщиком расходов на уничтожение продукции с истекшим сроком годности может являться в том числе представление налогоплательщиком следующих документов: акты (журналы) изменения статуса товара, в которых отражены причины отнесения продукции к некачественной (окончание срока годности); акты приемки товаров при их возврате; акты о проведении инвентаризации; акты уничтожения некачественной продукции, в которых содержится информация о наименованиях и количестве уничтоженных товаров, дате уничтожения; выписки из регистров налогового учета по учету товара, списанного в связи с его уничтожением (Постановление ФАС Московского округа от 01.02.2008 N КА-А40/14839-07-2).

Письмо от 22 октября 2021 г. № 03-03-07/85516

При определении непогашенной задолженности по сопоставимым долговым обязательствам в целях применения пункта 8 статьи 269 НК РФ следует применять положения статьи 105.5 НК РФ.

Письмо от 7 октября 2021 г. № 03-03-06/1/81244

По истечении периода применения пониженных ставок по налогу на прибыль, установленных для резидентов ОЭЗ, налогоплательщик не обязан вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности. При этом в случае получения резидентом ОЭЗ суммы убытка от реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ, которая не была им учтена в уменьшение налоговой базы, сформированной от реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ, в период применения пониженных ставок налога на прибыль такая сумма убытка может учитываться в общеустановленном порядке в соответствии с положениями статьи 283 НК РФ.

Письмо от 9 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/73062

Налогоплательщики, осуществляющие расходы на проведение профилактических прививок против COVID-19 своим сотрудникам, обусловленные необходимостью исполнения обязательств по выполнению требований Федерального закона N 52-ФЗ, вправе учесть указанные расходы для целей налогообложения прибыли организаций как другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии их соответствия критериям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-01-11/71567

Если налогоплательщик одновременно отвечает критериям применения пониженных ставок налога на прибыль организаций, установленных для вышеуказанных категорий налогоплательщиков, то налогоплательщик обязан самостоятельно определить основание применения пониженных ставок для уплаты налога на прибыль организаций, которое должно быть неизменным в течение налогового периода.

Письмо от 20 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/75928

Если договорно-правовыми отношениями сторон предусмотрено возмещение имущественных потерь контрагента в связи с поставкой товара ненадлежащего качества, то возмещение такого реального ущерба следует рассматривать не как отдельный вид дохода, а как выплаты в виде возмещения имущественных потерь контрагента в связи с поставкой нефти ненадлежащего качества. Такие выплаты должны учитываться при определении налогооблагаемой прибыли предприятия - резидента соответствующего договаривающегося государства, налогообложение которой осуществляется в соответствии с положениями статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 01.04.1994 (далее - Конвенция) и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 24.06.1994 (далее - Соглашение). Согласно нормам статьи 306, пункта 2 статьи 309 НК РФ и пункта 1 статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Конвенции и Соглашения (соответственно) прибыль предприятия одного государства не должна облагаться налогом в другом государстве, за исключением случаев, когда предприятие ведет предпринимательскую деятельность в другом государстве через находящееся там постоянное представительство.

Таким образом, на основании вышеуказанных норм НК РФ, Конвенции и Соглашения налогообложение выплат в виде компенсации имущественных потерь/ущерба в связи с поставкой нефти ненадлежащего качества, производимых российской организацией в адрес иностранных организаций, являющихся налоговыми резидентами Венгерской Республики и Словацкой Республики, осуществляется на территории указанных иностранных государств при условии отсутствия деятельности, приводящей к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации, и при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ.

Письмо от 14 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/74354

Если реализуемые ценные бумаги ранее были получены организацией в счет погашения обязательств по выплате причитающихся ей дивидендов, цену приобретения таких ценных бумаг для целей налогообложения прибыли организаций, следует определить в размере, равном сумме дохода в виде дивидендов, подлежащих выплате акционеру.

Письмо от 10 сентября 2021 г. № 03-03-10/73599

Учитывая, что сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная налогоплательщиком (банком) при передаче клиентам рекламной продукции, формируется в рамках осуществления рекламных мероприятий в понимании Федерального закона N 38-ФЗ, то расходы в виде данных сумм налога на добавленную стоимость учитываются в составе расходов организации на рекламу. При этом такие расходы на рекламу признаются для целей налогообложения прибыли в составе расходов, размер которых не превышает 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Письмо от 3 сентября 2021 г. № 03-03-06/1/71391

Для того чтобы воспользоваться правом на применение амортизационной премии, налогоплательщику необходимо осуществить расходы на создание объектов основных средств. Учитывая, что арендатор не осуществляет соответствующие затраты, в этой связи оснований для применения амортизационной премии в отношении капитальных вложений в арендованное имущество у него не имеется.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2 полугодие 2021

Письмо от 4 августа 2021 г. № 03-03-06/1/62339

Амортизируемое имущество, полученное в порядке приватизации при преобразовании унитарного предприятия в акционерное общество, принимается к налоговому учету у акционерного общества по остаточной стоимости, определенной по данным налогового учета реорганизованного унитарного предприятия.

Положения абзаца седьмого пункта 1 статьи 277 НК РФ применяются в отношении имущества, которое получено налогоплательщиком в порядке приватизации путем внесения государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.

Письмо от 3 августа 2021 г. № 03-03-06/1/62164

Передача залогового имущества для реализации в рамках исполнительного производства на основании Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" не может быть истолкована как реализация залогового имущества.

Доходы, полученные налогоплательщиком от реализации залогового имущества в рамках исполнительного производства, признаются для целей налогообложения прибыли в составе доходов от реализации в общеустановленном порядке, то есть на дату реализации такого имущества.

Письмо от 4 августа 2021 г. № 03-03-06/1/62502

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в случае реализации прочего имущества следует руководствоваться подпунктом 2 пункта 1 статьи 268 НК РФ.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-03-06/2/64104

Размер убытка для целей применения пункта 1 статьи 279 НК РФ может быть определен налогоплательщиком исходя из максимальной ставки процента по долговому обязательству, рассчитанному в соответствии с пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ, в зависимости от вида валюты, в котором заключено соответствующее уступаемое долговое обязательство.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-03-06/1/64096

Численность работников медицинской организации, являющихся внешними совместителями, для целей выполнения условий, установленных в подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 284.1 НК РФ, не учитывается.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-03-06/2/64043

Если договором уступки права требования предусмотрена уплата суммы реализации права требования частями или в зависимости от наступления определенных событий (отложенный платеж), то налогообложение таких сумм для целей главы 25 НК РФ производится в общеустановленном положениями данной главы порядке вне зависимости от фактической даты поступления денежных средств.

Если сумма дохода от уступки права требования будет в дальнейшем изменяться, то в этом случае следует руководствоваться положениями статьи 54 НК РФ.

Письмо от 19 августа 2021 г. № 03-03-06/1/66876

Расходы на приобретение, создание, сооружение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта основных средств, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 НК РФ (понесенные в период использования указанного права в отношении данного объекта основных средств), не учитываются в общем порядке, установленном главой 25 НК РФ, даже в случае, если после окончания использования налогоплательщиком указанного права, в том числе в связи с отменой соответствующего закона субъекта Российской Федерации, данные расходы полностью или частично не были использованы для уменьшения сумм налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации.

Учитывая то, что с 01.01.2028 условие применения права, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 268 НК РФ, не может быть выполнено в связи с утратой силы пунктом 12 статьи 286.1 НК РФ, начиная с указанной даты у налогоплательщика отсутствуют основания для реализации указанного права в части уменьшения дохода от реализации соответствующего объекта основных средств на его первоначальную стоимость.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-03-06/1/67714

Расходы по рекультивации земель, которая проведена на промышленно освоенных и введенных в эксплуатацию месторождениях, не отвечают требованиям, предъявляемым к расходам, используемым в статье 261 НК РФ, следовательно, приравниваются для целей налогообложения к материальным расходам на основании подпункта 1 пункта 7 статьи 254 НК РФ.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-03-07/67751

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется при их реализации (погашении) или ином выбытии. Расходы в виде комиссии депозитария, брокера и биржи являются расходами, связанными с приобретением ценных бумаг, и учитываются для целей налогообложения в момент их реализации (погашения) или иного выбытия.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68416

В случае отсутствия у организации и обособленного подразделения амортизируемого имущества доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, рассчитывается по формуле, установленной статьей 288 НК РФ, с учетом того, что показатель удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения будет равен нулю, а в формуле будет участвовать лишь показатель удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда).

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68414

В случае закрытия обособленных подразделений расчет доли прибыли по обособленным подразделениям и головной организации за последующие отчетные периоды и за текущий налоговый период определяется без учета показателей закрытого обособленного подразделения. При этом, в случае если обособленное подразделение ликвидировано и головная организация осуществляет выплаты бывшим сотрудникам данного обособленного подразделения, по нашему мнению, расходы на оплату труда указанных сотрудников учитываются в расчете доли прибыли головной организации.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-03-06/1/67715

Если договором страхования, заключенным на срок более одного отчетного периода, предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

Письмо от 30 августа 2021 г. № 03-07-11/69770

Средства, полученные юридическими лицами, в составе которых образованы в установленном порядке постоянно действующие третейские суды, за разрешение в третейском суде споров, возникающих между сторонами третейского разбирательства, являются выручкой от реализации услуг, оказываемых третейскими судами на платной основе, и, соответственно, прибыль, полученная от указанной деятельности, учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-03-06/1/70159

Суммы непогашенной задолженности по долговому обязательству присоединяемой организации перед присоединяющей организацией, образовавшиеся до присоединения, доходами для целей исчисления налога на прибыль не признаются.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-07/68395

Произведенные налогоплательщиком расходы в виде единовременного платежа за пользование земельными участками распределяются с учетом принципа равномерности в течение периода, указанного в соглашении.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68356

При оказании услуг на безвозмездной основе доход по таким операциям не определяется для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-03-05/70803

Капитальные вложения, осуществленные участником РИП в арендованный им объект основных средств, учитываются участником РИП при определении объема капитальных вложений.

Письмо от 29 июля 2021 г. № 03-03-06/1/60734

Если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность организации по утилизации отделочных материалов для мебели, то расходы на утилизацию такого имущества могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии, что данные расходы экономически обоснованны, а также при условии надлежащего документального подтверждения процедур, предусмотренных законодательством для такой утилизации.

Письмо от 30 июля 2021 г. № 03-03-06/1/61139

Доходы, полученные от операций с производными финансовыми инструментами, не учитываются в составе доходов от реализации товаров, произведенных в рамках РИП.

Одновременно сообщаем, что особенности формирования доходов и расходов, определения налоговой базы, а также особенности оценки для целей налогообложения прибыли организаций операций с производными финансовыми инструментами установлены статьями 301 - 305 НК РФ. При этом положениями главы 25 НК РФ не предусмотрена возможность налогоплательщикам самостоятельно определять дату признания дохода в виде сумм вариационной маржи.

Письмо от 28 июля 2021 г. № 03-03-07/60509

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется при их реализации (погашении) или ином выбытии. Расходы в виде комиссии депозитария, брокера и биржи являются расходами, связанными с приобретением ценных бумаг, и учитываются для целей налогообложения в момент их реализации (погашения) или иного выбытия.

Письмо от 16 июля 2021 г. № 03-03-06/1/56783

Оправдательным документом в отношении расходов по оплате парковочного места может служить отчет об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени (дате) окончания и начала движения транспортного средства и первичные учетные документы, составленные самим налогоплательщиком, подтверждающие использование данного транспортного средства в производственных целях на соответствующем маршруте (путевой лист).

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

Письмо от 2 июня 2021 г. № 03-03-06/1/42998

В случае, если ликвидация осуществляется в целях создания нового амортизируемого имущества, остаточная стоимость ликвидируемого имущества включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта.

Необходимо отметить, что Федеральные стандарты бухгалтерского учета не регулируют правила ведения налогового учета.

Письмо от 25 июня 2021 г. № 03-03-05/50223

Налогоплательщик, получающий в пользование права на результаты интеллектуальной деятельности по лицензионному договору на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования результатом интеллектуальной деятельности, определяемый исходя из рыночных цен на право пользования идентичными результатами интеллектуальной деятельности.

Письмо от 18 июня 2021 г. N 03-03-06/1/48228

Расходы в виде разового платежа, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в лицензию на право пользования недрами в связи с расширением участка недр, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций либо в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет, либо путем увеличения первоначальной стоимости нематериального актива на сумму произведенных затрат и последующего списания через механизм амортизации в соответствии со статьями 256 - 259.2 НК РФ.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-03-06/1/51144

Учитывая, что денежные средства, полученные организацией при реализации подарочных сертификатов, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться в будущем, при применении налогоплательщиком метода начисления указанные суммы учитываются в доходах от реализации для целей налогообложения прибыли на дату непосредственной реализации товаров.

Письмо от 5 июля 2021 г. № 03-03-06/1/52952

Каждое из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК РФ оснований для признания задолженности безнадежной является самостоятельным. В случае наличия нескольких оснований для признания задолженности безнадежной она признается таковой в том периоде, в котором возникло первое по времени основание для признания задолженности безнадежной.

Письмо от 8 июля 2021 г. № 03-03-06/1/54283

Доход налогоплательщика, полученный при погашении приращенного пая для целей налогообложения прибыли квалифицируется в качестве дивидендов. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговые ставки, установленные пунктом 3 статьи 284 НК РФ.

Письмо от 20 июля 2021 г. № 03-03-06/3/57804

Пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте, не учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли при условии целевого использования таких пожертвований (подпункт 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ). При этом курсовые разницы по средствам пожертвований, возникшие в результате изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, являются доходами (расходами), полученными (произведенными) в рамках целевых поступлений, которые также не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Указанный порядок учета курсовых разниц в отношении пожертвований, выраженных в иностранной валюте, распространяется в том числе при размещении временно свободных средств пожертвований на депозитных счетах в банке.

Письмо от 28 июля 2021 г. № 03-03-06/1/60400

В случае, описанном в обращении, следует учитывать, что при наличии судебного решения о взыскании задолженности ликвидированного должника с физических лиц в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности такая задолженность не может считаться безнадежной. По сути, в рассматриваемом случае происходит перевод задолженности юридического лица в задолженность физических лиц перед налогоплательщиком. Учитывая указанное, данная дебиторская задолженность перед налогоплательщиком (задолженность физических лиц, контролирующих должника, перед налогоплательщиком) может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли уже после проведения судебными приставами-исполнителями мер принудительного взыскания или по другому основанию, установленному пунктом 2 статьи 266 НК РФ.

Письмо от 3 июня 2021 г. № 03-03-06/1/43317

Дебиторская задолженность должника, исключенного из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ, не может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли по основанию ликвидации должника. При этом ничто не препятствует налогоплательщику признать дебиторскую задолженность организации, исключенной из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ, безнадежной по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ.

Признание списываемой задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.

Письмо от 4 июня 2021 г. № 03-03-06/1/43663

В случае, если деятельность по реализации производственного оборудования не предусмотрена соответствующим соглашением, то доход, полученный от такой деятельности, не может рассматриваться как доход, полученный в рамках деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР.

Письмо от 11 июня 2021 г. № 03-03-06/1/46385

В случае если срок действия договора добровольного медицинского страхования (далее - ДМС), заключенного на срок не менее одного года, в дальнейшем продлевается на тех же условиях, то суммы платежей (взносов) по указанному договору ДМС учитываются для целей налога на прибыль организаций в составе расходов на оплату труда на основании пункта 16 статьи 255 НК РФ и не подлежат обложению страховыми взносами согласно положениям подпункта 5 пункта 1 статьи 422 НК РФ. Однако, если срок указанного договора ДМС истек и был заключен новый договор ДМС на срок менее одного года, суммы платежей (взносов) организации по новому договору ДМС подлежат обложению страховыми взносами и не учитываются в расходах при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-03-06/1/46919

В случае, если не действуют установленные пунктом 9 статьи 269 НК РФ исключения и иностранная материнская организация выступает поручителем, гарантом или иным образом обязуется исполнить долговое обязательство налогоплательщика-должника, то основания для признания задолженности по такому долговому обязательству неконтролируемой отсутствуют.

Письмо от 15 июня 2021 г. № 03-03-06/1/46772

На основании пункта 1 статьи 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решением общего собрания акционеров общества о реорганизации общества в форме его разделения или выделения может быть предусмотрено в отношении одного или нескольких обществ, создаваемых путем реорганизации в форме разделения или выделения, положение об одновременном слиянии создаваемого общества с другим обществом или другими обществами либо об одновременном присоединении создаваемого общества к другому обществу.

Учитывая одновременность соответствующих процедур, правопреемник организации, созданной путем реорганизации в форме разделения или выделения и одновременно реорганизованной в результате слияния или присоединения к другой организации, вправе при исчислении срока непрерывного владения акциями, полученными в результате соответствующих реорганизаций, для целей применения пункта 4.1 статьи 284 Кодекса учитывать срок владения соответствующими акциями реорганизованной организацией, являющейся таковой в рамках указанной реорганизации в форме разделения или выделения.

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47706

Если первоначальная стоимость имущества, затраты на приобретение которого изначально отнесены к материальным расходам, после проведения достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения превысит 100 000 рублей, такое имущество, используемое в качестве средств труда, следует отнести к амортизируемому имуществу для целей налогообложения прибыли организаций, а расходы на проведение указанных мероприятий следует учитывать путем начисления амортизации

Письмо от 21 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38962

В случае, описанном в обращении, при прекращении обязательств по договору займа с применением статьи 413 ГК РФ от кредитора к должнику фактически не происходит передача имущества или имущественных прав, в связи с чем оснований для применения подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ не имеется. Кроме того, такая операция по сути преследует цель не передачу имущества (имущественных прав), а прекращение задолженности.

Письмо от 17 июня 2021 г. № 03-03-06/1/47699

Российская организация, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, вправе учесть при определении 90-процентной доли доходов, необходимой для целей применения налоговых ставок, предусмотренных пунктом 1.15 статьи 284 НК РФ, только те доходы, которые указаны выше, в том числе доходы от реализации экземпляров разработанных ею программ для ЭВМ на материальном носителе.

Письмо от 29 июня 2021 г. № 03-03-06/1/51046

Признанные подрядчиком суммы штрафов, пеней и (или) иных санкций, предусмотренные условиями договора за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, учитываются в составе внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций при условии соответствия таких расходов критериям, установленным статьей 252 НК РФ.

Письмо от 24 июня 2021 г. № 03-03-06/1/49733

Если из всех этапов НИОКР только отдельный этап соответствует НИОКР, предусмотренным соответствующим перечнем Правительства Российской Федерации, то налогоплательщик вправе учесть для целей налогообложения прибыли расходы на проведение соответствующего этапа НИОКР в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5 при условии определения работ по такому этапу в качестве отдельного НИОКР.

Отчет о научных исследованиях и отчет об опытно-конструкторских разработках должны соответствовать общим требованиям к структуре и правилам оформления, предъявляемым указанным межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017.

Письмо от 17 мая 2021 г. № 03-03-06/1/37376

Необходимо отметить, что положения пунктов 1 и 2 статьи 279 НК РФ в общем случае относятся к уступке права требования долга по оплате за реализованные товары (работы, услуги). Следовательно, при уступке права требования долга по оплате не за реализованные товары (работы, услуги) налогоплательщик вправе уменьшить доход от такой операции на стоимость реализованных имущественных прав в порядке, определенном подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ, без учета положений, установленных статьей 279 НК РФ.

Письмо от 31 мая 2021 г. № 03-03-06/1/41911

Поскольку задолженность (денежные требования к третьему лицу (должнику)) по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) в силу статьи 824 ГК РФ уступается финансовому агенту (фактору), основания для формирования резерва по сомнительным долгам по уступленной задолженности у налогоплательщика отсутствуют.

Письмо от 26 мая 2021 г. № 03-03-06/1/40615

Распоряжение акционером (налогоплательщиком) дивидендами по принадлежащим ему акциям в виде отказа от них (в пользу акционерного общества) следует рассматривать для целей применения статьи 275 НК РФ как выплату указанных дивидендов. Соответственно, налоговому агенту надлежит удержать из них соответствующую сумму налога в случае применения к таким дивидендам налоговой ставки, отличной от налоговой ставки 0 процентов, и перечислить ее в федеральный бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Средства в размере, равном дивидендам, фактически не выплаченным участнику (акционеру) - юридическому лицу в связи с его письменным отказом, за минусом удержанного налога, подлежат налогообложению у хозяйственного общества (акционерного общества) в общеустановленном порядке.

Письмо от 17 марта 2020 г. № 03-08-05/20260

В статьях, регулирующих налогообложение доходов от недвижимого имущества, соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Российской Федерацией в том числе с такими странами, как Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Япония, содержится определение термина "недвижимое имущество", который включает понятие "узуфрукт недвижимого имущества". При этом само понятие "узуфрукт недвижимого имущества" специально не определено положениями соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения и Налоговым кодексом Российской Федерации. Вместе с тем следует отметить, что данное понятие также не содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Письмо от 23 июня 2021 г. № 03-03-06/1/49443

Если производство сельскохозяйственной продукции полностью было осуществлено привлеченной сторонней организацией и налогоплательщик не осуществлял сельскохозяйственное производство в кооперации с иными лицами, то доход от реализации этой сельскохозяйственной продукции номинально при расчете вышеуказанного процентного соотношения не включается в состав дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции и, соответственно, подлежит обложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке, то есть по ставке 20 процентов.

Письмо от 14 мая 2021 г. № 03-08-05/36927, № 03-08-05/36932, № 03-08-05/36919

Порядок подсчета количества акций, находящихся в свободном обращении, определяется в зависимости от категории владельца таких акций и не привязан к какой-либо фондовой бирже. Следовательно, для целей применения льготной 5-процентной ставки налога у источника в отношении дивидендов расчет доли акций, дающих право голоса в компании, находящихся в свободном обращении, осуществляется по всем акциям данного типа, не выделяя долю акций, операции по которым совершаются на российской или кипрской биржах.

Письмо от 17 мая 2021 г. № 03-03-06/1/37388

Если при реорганизации акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью) не прекращает деятельности, то течение срока владения для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ у акционера (участника) не прекращается. В этом случае если получающая дивиденды организация на дату принятия решения о выплате дивидендов соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, то к полученным дивидендам применяется ставка налога в размере 0 процентов.

Письмо от 20 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38719

Штрафы, пени и (или) иные санкции, возникшие в результате неисполнения обязательств доверительным управляющим паевым инвестиционным фондом, учитываются у указанного доверительного управляющего при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе внереализационных расходов на дату их признания либо на дату вступления в законную силу решения суда, на основании которого они подлежат уплате.

Письмо от 21 мая 2021 г. № 03-03-06/1/38954

Расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Письмо от 31 мая 2021 г. № 03-03-06/3/42061

Нормами НК РФ не предусмотрено нормирование расходов на зарядку электромобилей, а также не установлены правила определения экономической обоснованности таких расходов.

Экономическая обоснованность данных расходов может быть определена исходя из технических характеристик перезаряжающейся батареи или других портативных устройств аккумулирования энергии.

Письмо от 15 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/28333

Учитывая установленный порядок правопреемства при реорганизации юридического лица в форме преобразования, суммы объявленных к выплате дивидендов до проведения преобразования и не востребованных в течение установленного законодательством срока востребования не учитываются в составе доходов реорганизованной организации на основании подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ в случае восстановления в составе нераспределенной прибыли организации.

Письмо от 12 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/26973

Если организация осуществляет только хранение зерна, то потери, возникающие в силу естественных причин (уменьшение массы без изменения качества), учитываются для целей налога на прибыль организаций в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Если же, помимо хранения зерна, производятся также его усушка и подработка, являющиеся частью производственного процесса, то возникающие потери относятся к технологическим потерям и учитываются согласно подпункту 3 пункта 7 статьи 254 НК РФ.

Письмо от 16 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/28736

Если услуга по предварительной установке программ осуществляется в рамках оказания возмездной услуги комплексного характера (состоит из множества мероприятий), то предварительная установка таких программ не признается безвозмездно оказанной (полученной) услугой.

Письмо от 1 апреля 2021 г. № 03-03-06/3/23792

Действие нормы подпункта 3 пункта 2 статьи 251 НК РФ может распространяться на социально ориентированные некоммерческие организации при получении ими субсидий по постановлению N 976 и при выполнении условий, установленных данным пунктом.

Письмо от 8 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/26134

Расходы организации, связанные с безвозмездной передачей ценных бумаг, не учитываются передающей организацией в целях налогообложения прибыли.

Письмо от 2 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/24334

В случае если имущество, полученное по договору об отступном, не используется в основной деятельности, а предназначено для реализации, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается амортизируемым имуществом.

Письмо от 2 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/24192

Если целью заключения возмездного договора об оказании услуг энергосбережения являются действия исполнителя (энергосервисной компании), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования заказчиком энергетических ресурсов, то такие расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций могут рассматриваться в качестве расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 2 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/24533

Суммы списанной кредиторской задолженности исключенного из ЕГРЮЛ по решению налогового органа в соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ кредитора подлежат отражению в составе доходов налогоплательщика на основании выписки из ЕГРЮЛ на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации кредитора.

Письмо от 21 сентября 2020 г. № 03-08-05/83440

Поскольку в рамках услуги хостинга провайдер предоставляет вычислительную мощность (дисковое пространство) для размещения информации (веб-сайта пользователя) в информационной системе, постоянно подключенной к сети Интернет, а также совершает иные функции, предусмотренные Законом N 149-ФЗ, доход, получаемый провайдером хостинга, подлежит налогообложению в соответствии с нормами статьи 7 "Прибыль от предпринимательской деятельности" Соглашения, согласно которым прибыль российской организации не подлежит налогообложению в Китае, если деятельность такой организации не приводит к образованию постоянного представительства на территории Китая.

Письмо от 8 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/26139

В случае если оказание медицинской деятельности, включенной в Перечень видов медицинской деятельности, осуществляется медицинской организацией с привлечением сторонней организации, то показатель стоимости услуг, выполненных сторонней организацией, не включается в доходы, полученные медицинской организацией от осуществления медицинской деятельности, включенной в Перечень видов медицинской деятельности.

Письмо от 13 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/27494

Затраты на приобретение налогоплательщиком (не банком) права требования не могут быть признаны безнадежной задолженностью в силу статьи 266 НК РФ.

Письмо от 9 апреля 2021 г. № 03-08-05/26690

В случае причисления процентов к основной сумме долга обязанность налогового агента по перечислению соответствующих сумм налога на прибыль с доходов иностранной организации возникает при квалификации дохода в качестве дивидендов - на отчетную дату.

Письмо от 14 апреля 2021 г. № 03-03-06/2/27871

НК РФ позволяет учитывать при формировании налоговой базы по налогу на прибыль взносы в саморегулируемые организации, объединяющие субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, без уплаты которых субъекты предпринимательской или профессиональной деятельности не могут осуществлять свою деятельность.

Что касается создания объединения работодателей (ассоциаций (союзов)) на добровольной основе, где членство не является обязательным и взносы в которые не являются условием для осуществления деятельности налогоплательщиками, то такие расходы не могут соответствовать критериям обоснованности расходов, установленным статьей 252 НК РФ, и для целей налога на прибыль организаций подобные расходы не могут быть учтены.

Письмо от 16 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/28831

Расходы по реконструкции объектов концессионного соглашения, понесенные концессионером, увеличивают первоначальную стоимость данных объектов и учитываются концессионером через механизм начисления амортизации. При возврате объектов концессионного соглашения концеденту остаточная стоимость не полностью самортизированных указанных объектов не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 22 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/30447

Суммы, уплачиваемые в счет уплаты выкупной цены предмета лизинга (превышающие суммы лизинговых платежей, являющиеся платой за лизинговые услуги) до перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю (реализации лизингового имущества), следует рассматривать для целей налогового учета у лизингодателя и лизингополучателя как авансовые платежи.

Письмо от 21 апреля 2021 г. № 03-03-07/30271

Все полученные организацией-банкротом доходы, за исключением поименованных в статье 251 НК РФ, подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 29 апреля 2021 г. № 03-08-05/32988

С учетом положений подпункта 10 пункта 1 статьи 309 Кодекса проценты, выплачиваемые иностранной организации постоянными представительствами иностранных организаций по займам, кредитам (долговым обязательствам), выданным им для целей осуществления деятельности в Российской Федерации, признаются доходами иностранной организации от источников в Российской Федерации.

Письмо от 28 апреля 2021 г. № 03-03-06/3/32431

По своему характеру доходы в виде компенсации потерь, указанных в обращении, учитываются в составе внереализационных доходов (статья 250 НК РФ). При этом на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ такие внереализационные доходы подлежат отражению в составе доходов налогоплательщика на дату признания его должником.

Письмо от 22 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/30494

При этом возмещение расходов кандидатам на вакантные должности на тестирование на COVID-19 не может быть учтено в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку такие расходы не соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 21 декабря 2020 г. № 03-03-05/112060

Приобретение права требования долга не может рассматриваться в качестве приобретения объектов интеллектуальной деятельности и иных объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на них), в связи с чем затраты на приобретение указанного права требования не могут формировать стоимость объекта нематериального актива для целей главы 25 НК РФ.

Письмо от 5 марта 2021 г. № 03-03-07/15819

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства Российской Федерации, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не могут учитываться для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения. QR-код является обязательным реквизитом.

Письмо от 16 марта 2021 г. № 03-02-11/18839

Организации, признанные на основании судебного акта банкротами, до исключения их из Единого государственного реестра юридических лиц являются плательщиками налога на прибыль организаций. Налогообложение полученных доходов и произведенных расходов данными налогоплательщиками осуществляется в общем порядке, установленном положениями главы 25 НК РФ.

Письмо от 16 марта 2021 г. № 03-03-06/1/18424

При пересчете выраженных в иностранной валюте обязательств по уплате процентов по непогашенной контролируемой задолженности в рубли возникающие курсовые разницы подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Следовательно, обязательства в валюте по уплате процентов по долговому обязательству (в том числе в виде процентов, переквалифицированных для целей налогообложения в дивиденды), на основании пункта 8 статьи 271 и пункта 10 статьи 272 НК РФ, подлежат текущей переоценке с включением соответствующего результата в состав внереализационных доходов или расходов налогоплательщика.

Письмо от 16 марта 2021 г. № 03-03-06/3/18269

В случае признания должником сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств указанные внереализационные доходы признаются в налоговом учете на дату их признания должником. При этом документом, свидетельствующим о признании должником обязанности по уплате кредитору в полном объеме либо в меньшем размере штрафов, пеней, иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также возмещению убытков (ущерба), может являться двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т.п.), или письмо должника, или иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства, позволяющий определить размер суммы, признанной должником. Также самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании должником данной обязанности полностью или в части, является соответственно полная или частичная фактическая уплата им кредитору соответствующих сумм.

Письмо от 17 марта 2021 г. № 03-03-06/1/18937

В случае если расходы на оплату труда, а также страховые взносы не были учтены в расходах реорганизованной организации, то данные расходы учитываются в составе расходов у организации - правопреемника реорганизованного юридического лица. При этом в случае если такие расходы должны были быть учтены в расходах (в соответствии с положениями главы 25 НК РФ) реорганизованной организации до даты реорганизации, то на основании норм пункта 1 статьи 54 НК РФ организация-правопреемник обязана произвести перерасчет налоговой базы с учетом положений данной статьи НК РФ.

Письмо от 18 марта 2021 г. № 03-03-06/1/19446

Расходы, связанные с регистрацией товарного знака на территории иностранного государства, осуществленные после его регистрации в Российской Федерации, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии их соответствия критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 22 марта 2021 г. № 03-08-05/20377

Для целей налогообложения прибыли при выплате дивидендов по ценным бумагам, находящимся у покупателя по первой части РЕПО, они не признаются доходами покупателя по первой части РЕПО и включаются в доходы продавца по первой части РЕПО в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Письмо от 23 марта 2021 г. № 03-03-06/1/20556

При этом, поскольку задолженность (денежные требования к третьему лицу (должнику)) по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) в силу статьи 824 ГК РФ уступается финансовому агенту (фактору), основания для формирования резерва по сомнительным долгам по уступленной задолженности у налогоплательщика отсутствуют.

Письмо от 2 февраля 2021 г. № 03-03-06/2/6531

Облагаемые налогом на прибыль доходы возникают у организации - владельца инвестиционного пая в случае получения:

дохода от реализации - при предъявлении инвестиционного пая к погашению;

внереализационного дохода - при получении владельцем пая дохода от доверительного управления имуществом (промежуточные выплаты дохода).

Сам прирост стоимости общего долевого имущества, составляющего ПИФ на момент получения такого прироста управляющей компанией, не учитывается для целей налогообложения прибыли.

Письмо от 8 февраля 2021 г. № 03-08-05/8046

SPV-компании являются иностранными эмитентами, доходы иностранных компаний в виде процентного (купонного) дохода по выпущенным такими SPV-компаниями облигациям не относятся к доходам иностранных компаний от источников в Российской Федерации. Таким образом, доходы иностранных компаний в виде процентного (купонного) дохода по выпущенным иностранными SPV-компаниями облигациям налогообложению в Российской Федерации не подлежат.

Письмо от 8 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/7968

Оправдательным документом в отношении расходов по оплате парковочного места может служить отчет об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени (дате) окончания и начала движения транспортного средства и первичные учетные документы, составленные самим налогоплательщиком, подтверждающие использование данного транспортного средства в производственных целях на соответствующем маршруте (путевой лист).

Письмо от 4 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/7144

Амортизация по имуществу, переданному в доверительное управление, начисляется доверительным управляющим.

Письмо от 9 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/8338

Если при реорганизации акционерное общество (общество с ограниченной ответственностью) не прекращает деятельности, то течение срока владения для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ у акционера (участника) не прекращается. В этом случае, если получающая дивиденды организация на дату принятия решения о выплате дивидендов соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, то к полученным дивидендам применяется ставка налога в размере 0 процентов.

Письмо от 16 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/10478

Все полученные агентом при выполнении поручений агентского договора доходы являются доходами принципала. Следовательно, и скидка, предоставляемая по указанию принципала, уменьшает доходы принципала.

Письмо от 16 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/10477

При увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью за счет его имущества увеличение номинальной стоимости доли в уставном капитале при сохранении доли участия не учитывается участником в целях налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 20 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/12084

В случае отсутствия у организации и обособленного подразделения амортизируемого имущества в расчете участвует исключительно среднесписочная численность работников (расходы на оплату труда).

Письмо от 26 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/13404

Дебиторская задолженность должника, исключенного из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 5 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ, не может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли по основанию ликвидации должника. При этом ничто не препятствует налогоплательщику признать дебиторскую задолженность организации, исключенной из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ, безнадежной по иным основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ.

Письмо от 26 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/13385

Учитывая, что удержанная сумма обеспечения заявки не соответствует критериям статьи 252 НК РФ (для целей налога на прибыль организаций расходами признаются экономически оправданные затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода), такие расходы не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 24 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/12530

Условиями для отнесения полученных грантов к средствам целевого финансирования является, в частности, их предоставление на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами и некоммерческими организациями на осуществление конкретных программ, перечисленных в данной норме. Соблюдение вышеуказанных условий обязательно для отнесения полученных грантов к средствам целевого финансирования, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В противном случае полученные денежные средства или иное имущество не признаются грантами для целей налога на прибыль организаций.

Письмо от 25 февраля 2021 г. № 03-08-05/13118

Принимая во внимание вышеизложенные положения НК РФ и учитывая, что в рассматриваемом случае банк выплачивает доход иностранной организации через российскую организацию, которая является авторизованным торговым посредником этой иностранной организации, в указанной ситуации обязанность по исчислению, удержанию и уплате налога на прибыль с указанного дохода иностранной организации возложена на такую российскую организацию - посредника. Учитывая, что банк не выплачивает доход непосредственно иностранной организации, по нашему мнению, указанный банк не является налоговым агентом в отношении указанного дохода в рассматриваемой ситуации.

Письмо от 26 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/13409

До принятия соответствующего федерального стандарта бухгалтерского учета финансовой отчетности и аудиторской деятельности, организация может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" вид электронной подписи.

Письмо от 11 января 2021 г. № 03-03-06/1/42

Для целей налога на прибыль организаций расходы, учитываемые для налогообложения, могут быть подтверждены документами, оформленными в электронном виде и подписанными квалифицированной электронной подписью (электронной цифровой подписью), при условии соблюдения требований Закона N 63-ФЗ в случаях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается требование о составлении таких документов на бумажном носителе

Письмо от 12 января 2021 г. № 03-07-11/273

Произведенная компенсация указанных расходов учитывается для целей налога на прибыль организаций у налогоплательщика, в пользу которого переходит право пользования участком недр, в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, единовременно.

Организация, являющаяся прежним владельцем лицензии на пользование этим участком недр, получив указанную компенсацию, учитывает ее для целей налога на прибыль организаций единовременно в составе внереализационных доходов. При этом организация - прежний владелец лицензии на пользование этим участком недр, несмотря на передачу права пользования соответствующим участком недр, в силу пункта 6 статьи 325 НК РФ продолжает учитывать расходы на освоение природных ресурсов в порядке, установленном статьей 325 НК РФ.

Письмо от 18 января 2021 г. № 03-03-06/1/2001

Если первоначальная стоимость имущества после проведения реконструкции превысит 100 000 рублей, такое имущество следует отнести к амортизируемому и учитывать его стоимость в составе расходов путем начисления амортизации.

Письмо от 18 января 2021 г. № 03-03-06/3/1769

Что касается создания объединения работодателей (ассоциаций (союзов)) на добровольной основе, где членство не является обязательным и взносы в которые не являются условием для осуществления деятельности налогоплательщиками таких взносов, то такие расходы не могут соответствовать критериям обоснованности расходов, установленным статьей 252 НК РФ, и для целей налога на прибыль организаций подобные расходы не могут быть учтены.

Письмо от 15 января 2021 г. № 03-03-06/1/1448

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, являются сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета), в которой указана стоимость перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту, соответствующие требованиям статьи 252 НК РФ и Закона N 63-ФЗ.

Письмо от 19 января 2021 г. № 03-03-06/1/2373

В случае признания сделки недействительной перерасчет налоговой базы и суммы налога на прибыль организаций осуществляется в порядке, установленном статьей 54 НК РФ

Письмо от 29 января 2021 г. № 03-03-06/2/5541

В том случае, если залогодержатель оставляет за собой предмет ипотеки, цена приобретения имущества, переданного взыскателю в счет погашения долга (части долга), для целей главы 25 НК РФ будет равна сумме задолженности, обязательства по погашению которой прекращаются путем оставления залогодержателем за собой предмета ипотеки. Если в дальнейшем банк реализует принятый на баланс предмет залога (ипотеки), отрицательная разница между ценой приобретения такого имущества и выручкой от его реализации признается для целей налогообложения убытком, который учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке.

Письмо от 27 января 2021 г. № 03-03-06/1/4617

Доходы, полученные организацией-банкротом при реализации имущества, признаются доходами от реализации и подлежат учету в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль на дату реализации такого имущества. Налог на прибыль организаций при реализации организацией-банкротом имущества в ходе процедур банкротства уплачивается в общеустановленном положениями главы 25 НК РФ порядке.

Письмо от 27 января 2021 г. № 03-03-06/1/4843

При покупке у иностранной организации, являющейся резидентом Великобритании, недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации, российская организация признается налоговым агентом по доходам, полученным такой иностранной организацией от источников в Российской Федерации.

Письмо от 25 января 2021 г. № 03-08-05/3978

Выплаты от погашения инвестиционных паев, не относящихся к категории закрытых паевых инвестиционных рентных фондов или фондов недвижимости, а также комбинированных и иных фондов, более 50 процентов активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, нельзя однозначно отнести ни к одному из видов доходов, перечисленных в подпунктах 1 - 9.1 пункта 1 статьи 309 НК РФ, и, следовательно, при налогообложении указанных выплат от погашения инвестиционного пая следует применять положения подпункта 10 пункта 1 статьи 309.

Письмо от 19 января 2021 г. № 03-03-07/2256

Учет вознаграждения, выплачиваемого налогоплательщиком по договору коммерческой концессии, для целей налогообложения прибыли осуществляется в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ.

Письмо от 18 января 2021 г. № 03-03-06/2/1864

При реструктуризации задолженности по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, путем новации в новое долговое обязательство происходит выбытие таких ценных бумаг, вследствие чего возникает налоговая база по налогу на прибыль, определяемая в соответствии с вышеприведенными положениями статьи 280 НК РФ. Дальнейшее отражение доходов и расходов по новому долговому обязательству для целей главы 25 НК РФ зависит от его условий и осуществляется с учетом положений статей 271, 272 и 328 НК РФ.