В России признают армянские водительские права для работы на транспорте

Рассматривается предложение по допуску водителей из Армении к работе на транспорте с национальными правами (Законопроект № 99690-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Содержание поправок
Законопроект предусматривает признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы
- Правовые новости за февраль 2022 - ссылка