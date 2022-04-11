В России признают армянские водительские права для работы на транспорте

Рассматривается предложение по допуску водителей из Армении к работе на транспорте с национальными правами

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Рассматривается предложение по допуску водителей из Армении к работе на транспорте с национальными правами (Законопроект № 99690-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

Законопроект предусматривает признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Юзвак Максим
Юзвак Максим