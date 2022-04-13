В Госдуме предложили запретить изменение ставок по кредитам

Рассматривается предложение по ограничению изменения ставок по кредитам (Законопроект № 100935-8)
Авторы законопроекта
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, А.В.Чепа, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, И.А.Ананских, Я.В.Лантратова; Сенатор Российской Федерации О.Н.Епифанова
Содержание законопроекта
Согласно законопроекту кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, если такая возможность предусмотрена договором с клиентом в отношении договоров, заключенных до 27 февраля 2022 года включительно.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что сегодняшняя ситуация как никогда ставит во главу угла развитие и поддержку предпринимательства в России, особенно малого и среднего бизнеса, поскольку именно они являются основой экономики, обеспечивают рабочие места гражданам, занятость населения и экономический рост.
Материалы к законопроекту
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