В Госдуме сформулировали условия для внешнего управление иностранными компаниями в России

Рассматривается предложение по установлению условий для введения внешнего управления над контролируемыми иностранцами компаниями (Законопроект № 104796-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Содержание предложения

Законопроект устанавливает условия для введения внешнего управления в отношении компаний. Согласно документу внешнее управление назначается по решению суда в отношении компании если:

Иностранное лицо, относящееся к недружественным России государствам, контролирует компанию

Компания организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота.

Основанием для внешнего управления будут: прекращение (приостановка) деятельности компании, перебои (их угроза) снабжения потребителей, угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест и т.д.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Уголовная ответственность за выполнение западных санкций - ссылка