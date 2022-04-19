В Госдуме сформулировали условия для внешнего управление иностранными компаниями в России

Рассматривается предложение по установлению условий для введения внешнего управления над контролируемыми иностранцами компаниями (Законопроект № 104796-8)
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Единой России
Содержание предложения
Законопроект устанавливает условия для введения внешнего управления в отношении компаний. Согласно документу внешнее управление назначается по решению суда в отношении компании если:
- Иностранное лицо, относящееся к недружественным России государствам, контролирует компанию
- Компания организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота.
Основанием для внешнего управления будут: прекращение (приостановка) деятельности компании, перебои (их угроза) снабжения потребителей, угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест и т.д.
Материалы к законопроекту
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Уголовная ответственность за выполнение западных санкций - ссылка