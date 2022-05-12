Отсрочка от призыва для предпринимателей, преимущества для детей военнослужащих в обзоре военного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих

Обзор Военного права за апрель 2022

Закон о Георгиевской ленте – Законопроект № 109180-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, регулирующий вопросы, связанные с Георгиевской лентой. Согласно законопроекту Георгиевская лента является символом воинской славы России. Георгиевская лента используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мероприятий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, а также мероприятий, посвященных памятным датам России. В Пояснительной записке указывается, что при этом законодательное закрепление статуса Георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты данного символа воинской славы. За публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

Отсрочка от армии для предпринимателей и учредителей ООО – Законопроект № 114611-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на отсрочку от призыва имеют граждане, являющиеся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, единственным участником общества с ограниченной ответственностью или зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и имеющие среднесписочную численность работников не менее пяти на дату призыва на военную службу и за год, предшествующий году призыва на военную службу. В Пояснительной записке указывается, что Законопроект направлен на реализацию поручений Президента и Правительства Российской Федерации о том, что в условиях санкционного давления для поддержки отечественной экономики нужна максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом.

Военнослужащим-инвалидам предоставят жилье вне очереди – Законопроект № 101383-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди имеют инвалиды I и II групп, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, иного повреждения здоровья или заболевания, полученных в связи с выполнением обязанностей военной службы или службы в органах внутренних дел, либо вследствие полученного в период прохождения военной службы заболевания. В Пояснительной записке указывается, что федеральные законы не предусматривают предоставления на безвозмездной основе жилых помещений с учетом права на дополнительную площадь военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел (включая уволенных со службы), получившим увечье и утратившим здоровье в связи с исполнением служебных обязанностей.

Преимущества детей-инвалидов, детей военнослужащих при поступлении в ПТУ – Законопроект № 103837-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому осуществляется предоставление преимущественного права зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях отдельным категориям лиц (сиротам, детям-инвалидам, чернобыльцам, военнослужащим и т.д.). В Пояснительной записке указывается, что Предоставление преимущественного права зачисления в образовательные организации на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования для отдельных категорий лиц при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях будет способствовать поддержке социально уязвимых категорий лиц, существенно увеличивая возможность их трудоустройства после освоения образовательной программы.

Штраф за нарушение сохранности останков воинов Великой Отечественной войны – Законопроект № 116337-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому неисполнение правообладателем земельного участка установленной законодательством Российской Федерации обязанности по уведомлению органов местного самоуправления об обнаружении на своем земельном участке костных останков погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и (или) надгробий, памятников, стел, обелисков, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

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