Льготы по коммуналке для ветеранов боевых действий

Рассматривается предложение по снижению коммунальной платы для ветеранов боевых действий (Законопроект № 123763-8)
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Б.Р.Пайкин, С.А.Наумов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин
Содержание инициативы
Согласно законопроекту ветеранам боевых действий предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в современных условиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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