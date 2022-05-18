Льготы по коммуналке для ветеранов боевых действий

Рассматривается предложение по снижению коммунальной платы для ветеранов боевых действий

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Рассматривается предложение по снижению коммунальной платы для ветеранов боевых действий (Законопроект № 123763-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Б.Р.Пайкин, С.А.Наумов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание инициативы

Согласно законопроекту ветеранам боевых действий предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в современных условиях с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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