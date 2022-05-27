Граждан ЛДНР допустят к трудовой деятельности на транспорте без российских прав

В Госдуме предложили смягчить требования к водителям из ЛДНР (Законопроект № 127171-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди

Депутаты Государственной Думы С.В.Авксентьева, А.В.Демин, О.Ю.Леонов

Содержание инициативы

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики смогут управлять транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день, когда идет специальная военная операция, наша страна принимает десятки тысяч людей из Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики, оставшихся без крова и без средств к существованию. Многие из них готовы работать, в том числе в отдаленных регионах РФ. Однако препятствием становится отсутствие российских прав.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по трудовым права

Обзор трудового права за апрель 2022 - ссылка