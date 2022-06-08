Практика Верховного Суда по НДС за 2021

Рассматриваются наиболее интересные споры по налогу на добавленную стоимость

НДС

Определение от 30 декабря 2022 г. № 305-ЭС21-25771 (с. Антонова М.К., Управляющая компания "Жилищный трест и К") –

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным решения налогового органа по эпизоду неправомерного использования налогоплательщиком освобождения от уплаты НДС, предусмотренного подпунктом 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ. При исследовании обстоятельств дела установлено, что контрагенты заявителя представляют собой единый комплекс, вовлеченный в единый производственный процесс, являются взаимозависимыми по отношению к обществу, используют специальный налоговый режим; действия по созданию "бизнес схемы", предусматривающие передачу взаимозависимым лицам функций по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, произведены налогоплательщиком после введения в действие подпункта 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ; работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, осуществлялись непосредственно обществом.

Определение от 27 декабря 2021 г. № 301-ЭС21-16598 (с. Антонова М.К., Першутов А.Г., Тютин Д.В., Судоходная компания "Волжское пароходство) +

В системе норм главы 21 НК РФ применение ставки НДС 0 процентов в отношении операций с экспортируемыми товарами (работами, услугами), конечное потребление которых происходит за пределами территории Российской Федерации, предопределяется правовой природой указанного налога, обусловлено целями избежания двойного налогообложения операции в стране происхождения и в стране назначения, целями поддержания конкурентоспособности экспортируемых товаров (работ, услуг). Трансграничный характер деятельности налогоплательщика сам по себе не является обстоятельством, исключающим признание соответствующих операций облагаемыми НДС в Российской Федерации, а напротив, выступает поводом для определения законодателем операций, в частности, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), в отношении которых должен применяться правовой режим ставки НДС 0 процентов.

В отношении услуг (работ), непосредственно связанных с перевозкой и транспортировкой товаров в порядке международного транзита, признается наличие их тесной связи с территорией Российской Федерации, если исполнителями услуг (работ) являются российские хозяйствующие субъекты, а сама перевозка (транспортировка) - осуществляется через территорию Российской Федерации, в том числе с использованием российской транспортной инфраструктуры. Поскольку заказчиками перевозки (транспортировки) грузов, следующих транзитом, как правило, являются иностранные лица (поставщики или покупатели грузов, экспедиторы или перевозчики, привлекающие российских исполнителей для осуществления отдельных этапов перемещения грузов), для российских исполнителей рассматриваемые услуги (работы) являются экспортируемыми, а переложение бремени фактической уплаты налога на конечного потребителя услуг (работ) - оказывается невозможным.

Определение от 6 декабря 2021 г. № 308-ЭС21-22469 (с. Першутов А.Г., НАТЭК-Нефтехиммаш) –

Обязанность покупателя восстанавливать налог на добавленную стоимость подлежит реализации в том налоговом периоде, в котором продавец отгрузил покупателю товары (работы, услуги) и у последнего возникло право на налоговый вычет в размере, указанном продавцом в счете-фактуре при такой отгрузке. Суды признали правомерной позицию налогового органа, согласно которой определяющим условием для принятия к вычету налога, ранее уплаченного в бюджет с полученных авансов, является именно факт зачета аванса в счет произведенной отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поскольку иное бы противоречило сущности косвенного налога.

Определение от 22 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-20475, 305-ЭС21-21197 (с. Антонова М.К., Лизингофис) –

Судебные инстанции установили, что в соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2016 общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства. В соответствии с договорами купли-продажи недвижимого имущества общество реализовало нежилые помещения с кадастровыми номерами 77:04:0001018:10044 и 70:21:0200018:171.

В связи с тем, что обществом неправомерно не произведено восстановление сумм НДС с учетом остаточной стоимости недвижимого имущества в том налоговом периоде, когда оно начало использоваться для осуществления операций, не признаваемых объектом налогообложения, сумма НДС за спорный период оказалась неправомерно занижена на сумму, подлежащую восстановлению.

Определение от 1 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-19870 (с. Тютин Д.В., БМ-Банк) –

Установление индивидуального тарифа привело к существенному уменьшению стоимости облагаемых НДС операции по инкассации денежной наличности в структуре общего вознаграждения за услуги по инкассации и пересчету, что повлияло на результаты экономической деятельности банка.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723 (с. Антонова М.К., Башкирская медь) –

Себестоимость выполняемых подрядчиком работ формируется за счет всех затрат, связанных с исполнением договора. Заключая соглашение о расторжении договора с передачей незавершенного результата заказчику и выплатой компенсации подрядчику стороны подтвердили наличие заинтересованности заказчика в таком результате, что в полной мере отвечает признакам реализации работ в целях налогообложения НДС.

Определение от 4 октября 2021 г. № 305-ЭС21-17329 (с. Антонова М.К., Группа компаний "ТНС Энерго") +

При исследовании обстоятельств дела установлено, что корректировка обществом налоговой базы по НДС не является результатом выявленных ошибок или искажений в определении налоговой базы прошлого налогового периода; основанием для корректировки обязательств налогоплательщика послужил факт признания завышения цены по сделкам с ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" в судебном порядке; полученные обществом денежные средства по взаимоотношениям с контрагентом в размере 3 632 801 355 рублей 44 копеек не являются объектом налогообложения НДС, поскольку стоимость оказанных услуг в указанном размере не признана реализацией товаров (работ, услуг); общество в полном объеме исчислило и уплатило сумму НДС на основании цены, установленной договорами с ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"; при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика не было установлено занижение налоговой базы по НДС, незаконное применение налоговых преференций либо совершение каких-либо нарушений налогового законодательства; у инспекции отсутствуют доказательства получения обществом необоснованной налоговой выгоды, не установлены обстоятельства, свидетельствующие об умышленном характер действий, направленных на нарушение законодательства о налогах и сборах.

Определение от 4 октября 2021 г. № 305-ЭС21-16503 (с. Антонова М.К., Страховая компания "Согласие") –

Судебные инстанции исходили из того, что общество неправомерно не исчисляло НДС по операциям, связанным с приобретением годных остатков транспортных средств, ошибочно полагая, что в рассматриваемом споре подлежат применению положения статьи 149 НК РФ.

Суды указали, что общество неправомерно одновременно учитывало в полном объеме НДС в составе затрат при исчислении налога на прибыль и при определении налоговой базы по НДС в виде разницы между ценой реализации имущества с учетом уплаченного налога и стоимостью реализуемого имущества.

Определение от 27 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16558 (с. Антонова М.К., Енисей-сервис) –

При этом сделка по безвозмездному оказанию обществом услуг по сдаче в аренду части коммунально-складского объекта (склад АБК) и сделка по оказанию обществом услуг по сдаче в аренду части коммунально-складского объекта (склад АБК) открытому акционерному обществу "Семиреченская база снабжения" признаны сопоставимыми в целях применения метода сопоставимых рыночных цен для определения рыночной цены сделки.

Определение от 8 сентября 2021 г. № 310-ЭС21-10777 (с. Павлова Н.В., Глобал Инвест) –

Отказывая в удовлетворении данного требования, суды указали на то, что наличие у налогового органа заявления о зачете (возврате) налога на момент принятия решения о возмещении суммы налога является обязательным условием для начисления предусмотренных пунктом 10 статьи 176 НК РФ процентов. В свою очередь, отсутствие соответствующего заявления на момент принятия решения является основанием для освобождения от начисления процентов и перехода к общему порядку зачета или возврата суммы излишне уплаченного налога (статья 78 этого же НК РФ). Данные выводы судов соответствуют правовой позиции, сформулированной в Определении Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 543-О.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Определение от 5 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12212 (с. Антонова М.К., Ракетно-космическая корпорация "Энергия") –

Суд исходил из того, что при осуществлении операции по реализации услуг по организации поисково-спасательных работ при посадке корабля "Союз МС" подлежит применению ставка 0 процентов, в связи с чем применение обществом ставки 18 процентов необоснованно.

Суд округа указал, что спорные работы являются вспомогательными (сопутствующими) наземными работами (услугами), технологически обусловленными (необходимыми) и неразрывно связанными с выполнением работ (оказанием услуг) по исследованию космического пространства и (или) с выполнением работ (оказанием услуг) с использованием техники, находящейся непосредственно в космическом пространстве. При этом в договоре, заключенном обществом и учреждением, указано, что основаниями для его заключения являются Федеральная космическая программа, а также государственные контракты, заключенные Федеральным космическим агентством и корпорацией; оказание учреждением корпорации данных услуг производилось в рамках реализации ей 3-го этапа государственного контракта от 01.12.2014, включавшего, в том числе выполнение работ по обеспечению посадки и анализу послеполетного состояния спускаемого аппарата (СА) корабля "Союз МС", то есть учреждение являлось соисполнителем по указанному контракту.

Определение от 30 июля 2021 г. № 306-ЭС21-11612 (с. Антонова М.К., Волжские тепловые сети) –

Судебные инстанции поддержали вывод инспекции о том, что представленные корректировочные счета-фактуры, выставленные заявителем в одностороннем порядке и отражающие изменения объемов реализованного теплоносителя в отсутствие соответствующего документального подтверждения, не свидетельствуют о наличии оснований для применения вычетов по НДС.

Определение от 29 июля 2021 г. № 304-ЭС21-11957 (с. Завьялова Т.В., Ноябрьскэнергонефть) –

Основанием для доначисления налога на добавленную стоимость послужил вывод налогового органа о необходимости восстановления налога на добавленную стоимость по сделкам, оплата по которым частично возмещена за счет финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний путем зачета суммы предоставляемого финансового обеспечения в счет уплаты начисленных организацией страховых взносов.

С учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации, изложенных в письме от 15.12.2017 № 03-07-11/84162, суды согласились с выводом налогового органа, признав оспариваемые решения законными и обоснованными.

Определение от 19 июля 2021 г. № 303-ЭС21-9319 (с. Тютин Д.В., РМД ЮВА 1) –

Признавая оспоренные решения инспекции законными и обоснованными, суды исходили из того, что реализация рыбопродукции контрагентом обществу не образует объекта налогообложения НДС, поскольку рыбопродукция на момент начала отгрузки и транспортировки на территории Российской Федерации не находилась, товар на территории Российской Федерации не приобретался, фактическая передача продукции происходила за пределами Российской Федерации, вследствие чего у общества не возникло право на применение налогового вычета по НДС в отношении указанных операций.

Определение от 8 июля 2021 г. № 309-ЭС21-10192 (с. Завьялова Т.В., Управляющая организация "Теплокомсервис") –

В отношении услуг по созданию веб-сайта и его информационно-техническому сопровождению, изготовлению платежных документов и их доставке населению, услуг по приему граждан по вопросам регистрации по месту жительства и месту пребывания, услуг по перевозке пассажиров и перевозке некрупногабаритных грузов, изготовлению и установке информационных щитов, проведению претензионной и исковой работы, представлению интересов на стадии исполнительного производства по взысканию задолженности за коммунальные услуги и услуг по содержанию и ремонту с собственников жилых помещений, суды, руководствуясь статей 11 НК РФ, статьей 154 ЖК РФ, а также Правилами содержания общего имущества в МКД, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, пришли к выводу о том, что указанные услуги по своему смыслу не относятся услугами по содержанию и ремонту общего имущества, а потому отказали в применении льготы по налогу.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Определение от 23 июня 2021 г. № 306-ЭС21-9409 (с. Павлова Н.В., Волгареммаш) –

Оценив условия договора между обществом и ТОО "Камкор Локомотив" (Казахстан) на выполнение капитального ремонта якорей тяговых электродвигателей локомотивов, материалы, связанные с исполнением договора, в их совокупности и взаимосвязи, исходя из фактических обстоятельств дела, установив, что ремонтные работы непосредственно связаны с движимым имуществом (якоря тяговых электродвигателей), осуществлялись обществом на территории Российской Федерации, признали местом реализации работ по ремонту якорей тяговых электродвигателей по договору - территорию Российской Федерации, согласились с позицией инспекции о необходимости применения налоговой ставки НДС в размере 18 процентов в отношении названных работ (пункт 3 статьи 164 НК РФ) и отказали в удовлетворении требований.

Определение от 2 июня 2021 г. № 309-ЭС21-7266 (с. Завьялова Т.В., Тандем) –

Признавая обоснованными выводы налогового органа, суды исходили из того, что ведение раздельного учета операций за спорный период обществом не подтверждено, отметив, что налоговые обязательства не могут быть заявлены расчетным методом в отрыве от первичных документов; сами первичные документы по списанию материалов в производство не представлены, предъявленные заявителем документы не позволяют идентифицировать товар, который был использован при осуществлении деятельности, подлежащей обложению НДС.

Определение от 1 июня 2021 г. № 307-ЭС21-6829 (с. Пронина М.В., Партнер) –

Общество в нарушение требований подпункта 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ не представило регистрационное удостоверение на медицинское изделие, подтверждающее, что поставленное образовательному учреждению оборудование "аналитический комплекс на базе тандемного квадрупольного масс-спектрометра Agilent 6470" является медицинским изделием, реализация которого освобождается от налогообложения. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 09.11.2016 N РЗН 2016/4851 выдано на медицинское изделие "анализатор лекарственных веществ и их метаболитов на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200 с детекторами и принадлежностями", которое не соответствует наименованию оборудования, поставленного налогоплательщиком.

Отклоняя довод общества о том, что медицинское изделие "анализатор лекарственных веществ и их метаболитов на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200" поставляется в комплекте с рядом принадлежностей, поэтому может быть поименовано по любому входящему в его состав модулю, суд отметил, что само по себе указание в качестве составной части или принадлежности медицинского изделия "анализатор лекарственных веществ и их метаболитов на базе высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1200 с детекторами и принадлежностями" модуля "масс-спектрометрический детектор с тройным квадруполем" не свидетельствует о том, что на поставленное обществом оборудование распространяется действие регистрационного удостоверения от 09.11.2016 N РЗН 2016/4851.

Налоговые споры за 2021

Определение от 31 мая 2021 г. № 306-ЭС21-6667 (с. Завьялова Т.В., Волжская металлургическая Компания) –

В ходе проверки инспекцией установлено, что в проверяемом периоде налогоплательщик, осуществляя процесс производства готовой продукции, облагаемой НДС, и заведомо зная о том, что технологическим процессом производства указанной продукции предусмотрено, что часть приобретаемого для изготовления продукции сырья будет реализована в качестве металлоотходов, освобождаемых от налогообложения НДС, принимал к вычету суммы "входного" налога по приобретаемым товарам (работам, услугам) в полном объеме. Таким образом, установив факт нарушения положений пункта 4 статьи 170 НК РФ, выразившийся в отсутствии раздельного учета сумм налога при осуществлении операций, подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих налогообложению, налоговый орган пришел к выводу о необоснованном применении АО "ВМК" налоговых вычетов по НДС.

Определение от 25 мая 2021 г. № 310-ЭС21-6352 (с. Павлова Н.В., Агат-А) –

Признавая отсутствие у общества права на вычет спорных сумм, суды указали, что при заявлении указанных сумм к вычету в 2018 году по законодательству Российской Федерации, обществом не учтено, что операции по получению обществом сумм предварительной оплаты от физических лиц за период с 2013 года по 28 февраля 2014 года осуществлялись не на территории Российской Федерации; не являлись объектом налогообложения согласно нормам НК РФ или законодательства переходного периода; обязательства по НДС по указанным операциям не исчислялись в соответствии с нормами НК РФ или законодательства переходного периода; суммы НДС не перечислялись в бюджетную систему Российской Федерации.

Определение от 24 мая 2021 г. № 301-ЭС21-784 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., Транс-Ойл) +

Ни глава 21 НК РФ, ни статья 346.25 НК РФ, определяющие правила налогообложения при переходе налогоплательщика на общую систему налогообложения с упрощенной системы налогообложения, не содержат запрета на вычет сумм НДС, предъявленных в период применения специального налогового режима по товарам (работам, услугам), использование которых в облагаемой НДС деятельности начато после перехода на общую систему налогообложения.

Предъявленные в ходе строительства суммы "входящего" налога могут быть приняты к вычету налогоплательщиком, ранее применявшим упрощенную систему налогообложения, при соблюдении установленных статьей 169, пунктом 2 статьи 171 и пунктом 2 статьи 172 НК РФ условий, если объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения упрощенной системы налогообложения, а облагаемые НДС операции с использованием оконченного строительством объекта совершены после перехода налогоплательщика на общую систему налогообложения.

Само по себе то обстоятельство, что спорные суммы "входящего" налога были предъявлены обществу в период осуществления строительства и применения им упрощенной системы налогообложения "доходы", не могло служить основанием для отказа в вычете названных сумм при исчислении НДС после перехода общества на общую систему налогообложения.

Определение от 13 мая 2021 г. № 304-ЭС21-5225 (с. Завьялова Т.В., Распадская) –

Суды согласились с выводом налогового органа о том, что услуги, предъявленные международными рейтинговыми агентствами, не связаны с производственной и финансово-хозяйственной деятельностью общества, облагаемой НДС, и произведены для собственных нужд предприятия, а потому признали неправомерным применение вычета по указанным операциям. Довод налогоплательщика о том, что получение международных рейтингов было обязательным условием получения заемного финансирования, отклонен судами со ссылкой на условия договора займа, заключенного между обществом и иностранной компанией, а также не вытекает из действующего законодательства.

Определение от 13 мая 2021 г. № 308-ЭС21-364 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., НК Роснефть - Кабардино-Балкарская топливная компания) +

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что вступление налогоплательщиков - покупателей в хозяйственные отношения с организациями, признанными несостоятельными (банкротами), не является объектом правового запрета. Организации, в отношении которых открыта процедура конкурсного производства, имеют возможность на законном основании продолжить ведение своей деятельности (а в отдельных установленных законом случаях - не вправе прекратить ее ведение). Следовательно, само по себе открытие конкурсного производства в отношении продавца товаров (работ, услуг) не может являться безусловным основанием для лишения покупателя, правомерно вступившего в отношения (продолжавшего отношения) с банкротом, права на вычет "входящего" налога, предъявленного в цене товаров (работ, услуг).

Вопреки выводам судов, для оценки правомерности применения налоговых вычетов не может иметь значения характер хозяйственной деятельности продавца (производство собственной продукции или коммерческая продажа товаров), поскольку такого рода дифференциация права на вычет "входящего" налога у покупателя товаров (работ, услуг) не вытекает из пункта 2 статьи 171 НК РФ и по смыслу вышеуказанных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, носящих универсальный характер, является недопустимой.

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

Определение от 26 апреля 2021 г. № 308-ЭС21-4404 (с. Павлова Н.В., Сады Карачаево-Черкесии) –

Суды указали на придание бюджетным средствам статуса полученных от обычной хозяйственной деятельности во избежание последующей обязанности восстановления налоговых вычетов по товарам, приобретенным за счет бюджетных средств; создание обществом ситуации, позволяющей избежать предстоящих изменений в законодательстве; фактическом возмещении затрат общества на закладку сада за счет федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

Определение от 14 апреля 2021 г. № 305-ЭС21-3628 (с. Антонова М.К., Чукотская горно-геологическая компания) –

Общество не добывало руду на месторождении "Двойное", недропользователем которого является ООО "Северное золото", а приобретало ее у данной организации на основании договоров на приобретение руды для собственных хозяйственных нужд, включая последующую первичную переработку руды на ЗИФ месторождения "Купол". Таким образом, общество не участвовало в процессе добычи драгоценных металлов на месторождении "Двойное", не принимало участия в первом этапе добычи - извлечении руды из недр на рассматриваемом месторождении, в связи с чем не имело право на применение пониженной налоговой ставки на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ.

Определение от 8 апреля 2021 г. № 301-ЭС21-3076 (с. Завьялова Т.В., Вятское машиностроительное предприятие "Авитек") –

Обществу отказано в применении вычета по НДС, предъявленного при приобретении им товара у предприятия, признанного несостоятельным (банкротом).

Суды согласились с выводами налогового органа о несоблюдении обществом условий применения налогового вычета, указав, что выставленные предприятием счета-фактуры с выделенным НДС были признаны решениями Арбитражного суда неправомерными, НДС в бюджет предприятием уплачен не был. Вступившими в силу судебными актами по указанным делам отказано предприятию в удовлетворении требований о признании недействительными решений налогового органа, в результате чего была уменьшена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет предприятием-банкротом по спорным счетам - фактурам. Кроме того, суды установили, что в спорном периоде налогоплательщик и предприятие являлись взаимозависимыми лицами, поскольку руководитель общества Иванов А.В. являлся конкурсным управляющим предприятия, а потому вопрос о наличии объективной возможности уплаты предприятием НДС был для налогоплательщика заведомо ясным.

Определение от 8 апреля 2021 г. № 310-ЭС21-2900 (с. Пронина М.В., Модус ЛП) –

Установив, что общество при списании на себестоимость продукции стоимости запчастей, используемых при осуществлении деятельности, не облагаемой налогом на добавленную стоимость, в виде гарантийного ремонта, не восстановило сумму налога, ранее принятую к вычету при их приобретении, при определении доли расходов, приходящейся на облагаемую и необлагаемую деятельность, обществом не была учтена деятельность, облагаемая единым налогом на вмененный доход, суды пришли к выводу о наличии оснований для перерасчета налоговых обязательств налогоплательщика, с учетом превышения пятипроцентного порога в ряде налоговых периодов, в связи с чем признали решение инспекции в оспариваемой части законным и обоснованным. Суды отметили, что целях применения пункта 4 статьи 170 НК РФ при соблюдении правила 5% учитываются все операции по реализации, которые не подлежат налогообложению. Налогоплательщику не предоставлено право применять лишь некоторые из них, не учитывая остальные.

Определение от 5 апреля 2021 г. № 304-ЭС21-2964 (с. Завьялова Т.В., ИП Шейденко Андрея Александровича) –

Суды учли, что при принятии решения инспекция не стала возлагать на заявителя обязанности по уплате НДС и НДФЛ с доходов от осуществления предпринимательской деятельности, а потому, не являясь плательщиком налога, предприниматель не вправе претендовать на налоговые вычеты. На основании изложенного суды пришли к выводу об отсутствии нарушения прав налогоплательщика.

Определение от 1 апреля 2021 г. № 310-ЭС19-25734 (с. Пронина М.В., Старооскольский индустриально-технологический техникум) +

Суды, установив, что спорный объект недвижимости передан во владение покупателю на основании акта приема-передачи спорного имущества от 27.04.2018, подписанный ранее акт приема-передачи нежилого здания от 23.06.2017 признан сторонами договора купли-продажи недействительным, пришли к выводу об отсутствии у учреждения оснований для отражения в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года операции по реализации недвижимого имущества.

Судами отмечено, что налог на добавленную стоимость в размере 7 329 267 руб. в мае 2018 года внесен покупателем на открытый для этих целей аккредитив и перечислен учреждением в бюджет платежным поручением от 25.05.2018 N 195085 и учтен в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 2018 год. Учреждением представлена корректирующая налоговая декларация за 2018 отчетный год по налогу на добавленную стоимость, с исчислением спорной суммы налога.

Обзор налоговых новостей за май 2022

Определение от 31 марта 2021 г. № 306-ЭС21-2276 (с. Завьялова Т.В., Лизинговая компания "КАМАЗ") –

Суды установили, что налогоплательщику предоставлены субсидии в целях возмещения потерь в доходах как лизинговой организации при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники. Цены на осуществляемый обществом вид деятельности не относятся к государственным регулируемым ценам. Учитывая, что в спорной ситуации при реализации товаров, облагаемых НДС, размер предоставленной лизингополучателю скидки также включает в себя сумму НДС, руководствуясь положениями статей 146, 152, 154, 162 НК РФ (в редакции, действовавшей в момент спорных правоотношений), суды согласились с выводом налогового органа, признав оспариваемые решения законными и обоснованными.

Определение от 23 марта 2021 г. № 303-ЭС21-1957 (с. Завьялова Т.В., Вилючинская верфь) –

Довод общества об отсутствии у него обязанности налогового агента по уплате в бюджет НДС с арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, был предметом рассмотрения судами и признан необоснованным. Отклоняя указанный довод, суды учли, что спорное имущество составляет муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования, а потому на основании пункта 3 статьи 161 НК РФ у общества возникла обязанность исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС с арендных платежей, вне зависимости от факта последующей продажи указанного имущества.

Определение от 9 марта 2021 г. № 301-ЭС20-19679 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., МолВест) +

Исходя из пункта 1 статьи 54.1 НК РФ, пунктов 9 и 10 постановления Пленума № 53, налоговая выгода признается необоснованной при наличии признака противоправности в поведении налогоплательщика и иных участников обращения товаров (работ, услуг). Однако само по себе ухудшение финансового положения поставщика и (или) открытие в его отношении процедуры конкурсного производства не означает установления запрета для вступления иных субъектов оборота в гражданско-правовые (хозяйственные) отношения с таким лицом, а равно не позволяет утверждать, что поведение поставщика, продолжившего ведение своей хозяйственной деятельности, становится противоправным.

Судебная коллегия также полагает необходимым отметить, что публикуемая в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве информация о недостаточности у должника имущества для осуществления расчетов со всеми кредиторами в принципе не затрагивает текущие платежи, включая платежи по НДС, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" производятся вне очереди.

Определение от 11 февраля 2021 г. № 307-ЭС20-23792 (с. Завьялова Т.В., Монтажная строительная компания) –

Суды пришли к выводу о том, что односторонние акты выполненных работ подтверждают реализацию работ и налогоплательщик должен был начислять НДС со стоимости каждого из этапов, а также включить стоимость выполненных строительно-монтажных работ в состав доходов при исчислении налога на прибыль.

Определение от 1 февраля 2021 г. № 309-ЭС20-16872 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Промышленная группа "Метран") +

С учетом вышеизложенного, возвращение арендованного имущества собственнику в качественно улучшенном состоянии без получения встречного предоставления в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения по общему правилу также влечет необходимость восстановления налога на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ. Однако толкование положений главы 21 НК РФ во взаимосвязи с требованиями пунктов 1 и 3 статьи 3 НК РФ не предполагает возложения на хозяйствующих субъектов различной налоговой нагрузки в зависимости от результатов их хозяйственной деятельности и возникших в рамках ее осуществления потерь. Это правило применимо и к решению вопроса о корректировке налоговых вычетов посредством восстановления налога (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2018 N 306-КГ18-13567).

Дайджест налоговых новостей за апрель 2022

Определение от 25 января 2021 г. № 306-ЭС20-21938 (с. Антонова М.К., ИП Зайцев Анатолий Викторович) –

Установив указанные обстоятельства, руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о том, что деятельность Зайцева А.В. по сдаче в аренду земельных участков в проверяемый период ПАО "Газпром" являлась предпринимательской и у него имелась обязанность по уплате НДС, в связи с чем решение инспекции в оспариваемой части является законным и обоснованным. Судебные инстанции исходили из того, что земельные участки сдавались в аренду юридическому лицу продолжительный период; заключенные договоры аренды направлены на регулярное извлечение прибыли от передачи прав пользования имуществом, приобретенным с целью последующего извлечения прибыли от его использования; полученная арендная плата связана с осуществлением предпринимательской деятельности, Зайцевым А.В. был произведен комплекс соответствующих мер, направленных на межевание земельных участков, изменение категории земельных участков. Кроме того, указанные земельные участки не использовались Зайцевым А.В. в личных целях, иной источник дохода в 2016 и 2017 годах отсутствовал.

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