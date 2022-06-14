Работодателей обяжут доставлять вахтовиков до места работы за свой счет

Предлагается закрепить обязанность работодателей доставлять работников до вахты (Законопроект № 140659-8)

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством Российской Федерации

Содержание изменений

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора). Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом.

Обоснование

В Пояснительной записке положения Кодекса не устанавливают обязанности работодателя по доставке работника от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работ и обратно, что приводит к возникновению споров сторон трудовых отношений по данному вопросу.

Материалы к законопроекту

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