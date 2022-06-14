Работодателей обяжут доставлять вахтовиков до места работы за свой счет

Предлагается закрепить обязанность работодателей доставлять работников до вахты

Версия для печати

Предлагается закрепить обязанность работодателей доставлять работников до вахты (Законопроект № 140659-8)

Автор поправок

Законопроект подготовлен Правительством Российской Федерации

Содержание изменений

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора). Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом.

Обоснование

В Пояснительной записке положения Кодекса не устанавливают обязанности работодателя по доставке работника от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работ и обратно, что приводит к возникновению споров сторон трудовых отношений по данному вопросу.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Другие материалы

  • Пенсионные новости за апрель 2022 - ссылка
Юзвак Максим
Юзвак Максим
Обучение для бухгалтеров

Зачем главбуху учиться? У него на это 5 причин…

Мы проанализировали — с какими рисками сталкивается каждый бухгалтер и как их можно предотвратить. Оказалось — с помощью постоянного самосовершенствования. Хороший специалист всегда готов учиться и узнавать новое, а для бухгалтера это — необходимость. И вот вам 5 причин для обучения.

Зачем главбуху учиться? У него на это 5 причин…

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Онлайн-кассы

Штрафы по ККТ смягчились? Обзор нововведений и текущих санкций

Розничного бизнеса, кто еще не пользуется онлайн-кассой, практически не осталось, поэтому статья будет полезна всем. Расскажем обо всех актуальных штрафах, которые связаны с применением контрольно-кассовой техники, и, конечно, не забудем разобрать, как избежать санкций.

Штрафы по ККТ смягчились? Обзор нововведений и текущих санкций
Самозанятые

Самозанятые могут оказывать услуги юрлицам. Но без признаков трудовых отношений

Плательщики НПД могут оказывать услуги как физическим, так и юридическим лицам. Но в отношениях с юрлицами не должны усматриваться трудовые признаки, в очередной раз предупреждает Минфин.