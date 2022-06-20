Смягчение пределов самообороны, ответственность за предательство в обзоре карательного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы ответственности

Карательное право

Отмена пределов самообороны при нападении в жилище – Законопроект № 122117-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или проживающих с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище. В Пояснительной записке указывается, что Принятие предлагаемого законопроекта в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества будет способствовать большей защищенности граждан и их уверенности в том, что любые действия, направленные за защиту самого себя и своих близких в собственном жилище, будут законными и правомерными.

Ответственность за незаконное возбуждение дел на водителей – Законопроект № 128090-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса, постановления по делу об административном правонарушении, которое, как следует из материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись), не было совершено, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Уголовная ответственности за вождение лицами, лишенными прав – Законопроект № 130391-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года. В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Усиление административной ответственности за вождение без прав – Законопроект № 130415-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов. В Пояснительной записке указывается, что каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление ТС либо не имеющими такого права, число погибших в таких ДТП в 2020 г. возросло почти на 15 %.

Уголовная ответственность граждан РФ, воюющих против России, – Законопроект № 130406-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. В Пояснительной записке указывается, что принятие предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства.

Уголовная ответственность за переход на сторону врага – Законопроект № 130406-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к государственной измене отнесены действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации.

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