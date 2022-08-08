Новый порядок установления инвалидности. Основные положения

С 1 июля 2022 начал действовать новый порядок установления инвалидности. Какие особенности он имеет
Регулирующий документ
Новый порядок признания лица инвалидом регулируется Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 58
Инициирование процедуры
Для установления инвалидности необходимо получить на медико-социальную экспертизу. Сделать это можно как в государственной, так и в частной поликлинике.
Обжалование отказа в выдаче направления
Отказ в выдаче направления на экспертизу можно обжаловать в Минздраве (региональный или федеральный), а также в Росздравнадзоре
Выбор способа проведения МСЭ
При получении направления на МСЭ можно выбрать способ проведения экспертизы:
- Очное проведение с посещение бюро МСЭ
- Заочное проведение на основании документов
Выбор способа получения информации
Для получения информации о результатах экпертизы можно выбрать:
- Личный кабинет на Госуслугах
- Почту
- Личное получение документов
Направление документов
Передача в бюро МСЭ направления, справок и иных документов будет осуществляться поликлиникой.
Информация от бюро МСЭ
После получения документов бюро МСЭ информируют лицо об этапах проведения экспертизы способом, который был выбран в поликлинике при получении направления.
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