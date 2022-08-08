Новый порядок установления инвалидности. Основные положения

С 1 июля 2022 начал действовать новый порядок установления инвалидности. Какие особенности он имеет

Регулирующий документ

Новый порядок признания лица инвалидом регулируется Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 58

Инициирование процедуры

Для установления инвалидности необходимо получить на медико-социальную экспертизу. Сделать это можно как в государственной, так и в частной поликлинике.

Обжалование отказа в выдаче направления

Отказ в выдаче направления на экспертизу можно обжаловать в Минздраве (региональный или федеральный), а также в Росздравнадзоре

Выбор способа проведения МСЭ

При получении направления на МСЭ можно выбрать способ проведения экспертизы:

Очное проведение с посещение бюро МСЭ

Заочное проведение на основании документов

Выбор способа получения информации

Для получения информации о результатах экпертизы можно выбрать:

Личный кабинет на Госуслугах

Почту

Личное получение документов

Направление документов

Передача в бюро МСЭ направления, справок и иных документов будет осуществляться поликлиникой.

Информация от бюро МСЭ

После получения документов бюро МСЭ информируют лицо об этапах проведения экспертизы способом, который был выбран в поликлинике при получении направления.

Материалы по инвалидам

Освобождение от штрафа за перевозку ребенка-инвалида без автокресла - ссылка