Жена отсудила у любовницы подарки мужа

Предыстория
Одна пара жила не тужила, пока жена не обнаружила, что муж посылает деньги какой-то женщине.
В результате разборок выяснилось, что муж полтора десятка лет имеет любовницу, с которой уже есть десятилетний сын.
Само собой любовница получала и подарки:
- деньги - около 218 тыс. долларов
- 2 квартиры
- машина
Судебное решение
Официальная жена решила, что муж мог дарить подарки только ей, поэтому обратилась в суд за взысканием всего подаренного.
В результате суд обязал любовницу вернуть 560 тыс. долларов.
У мужа проблемы
Следует заметить, что беды мужа на этом не закончились. К нему подала иск уже любовница, которой он врал, что не женат и обещал естественно взять замуж.
Мораль
Если переводишь деньги налево - не пались
Маленькое уточнение
Все описанное произошло в Китае
А может ли быть такое в России
Теоретически нормы российского законодательства также позволяют вернуть средства, подаренные любовнице.
С одной стороны, можно заявить требования к мужу и указать, что он распоряжался общим имуществом без согласия супруги и не в интересах семьи.
С другой стороны, можно заявить иск и к любовнице, и к мужу о ничтожности сделки по дарению, поскольку она противоречит основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).
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