Жена отсудила у любовницы подарки мужа

Рассматривается интересное судебное решение о перспективах возврата подарков у любовницы мужа.

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Жена отсудила у любовницы подарки мужа

Предыстория

Одна пара жила не тужила, пока жена не обнаружила, что муж посылает деньги какой-то женщине.

В результате разборок выяснилось, что муж полтора десятка лет имеет любовницу, с которой уже есть десятилетний сын.

Само собой любовница получала и подарки:

  • деньги - около 218 тыс. долларов
  • 2 квартиры
  • машина

Судебное решение

Официальная жена решила, что муж мог дарить подарки только ей, поэтому обратилась в суд за взысканием всего подаренного.

В результате суд обязал любовницу вернуть 560 тыс. долларов.

У мужа проблемы

Следует заметить, что беды мужа на этом не закончились. К нему подала иск уже любовница, которой он врал, что не женат и обещал естественно взять замуж.

Мораль

Если переводишь деньги налево - не пались

Маленькое уточнение

Все описанное произошло в Китае

А может ли быть такое в России

Теоретически нормы российского законодательства также позволяют вернуть средства, подаренные любовнице.

С одной стороны, можно заявить требования к мужу и указать, что он распоряжался общим имуществом без согласия супруги и не в интересах семьи.

С другой стороны, можно заявить иск и к любовнице, и к мужу о ничтожности сделки по дарению, поскольку она противоречит основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).

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