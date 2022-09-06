Защита должников от микрофинансовых организаций

Рассматриваются поправки, направленные на контроль за деятельности микрофинансовых организаций, взыскивающих долги

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Рассматриваются поправки, направленные на контроль за деятельности микрофинансовых организаций, взыскивающих долги (Законопроект № 190070-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Правительством РФ

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Служба судебных приставов будет осуществлять контроль за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц.

Кредитные и микрофинансовые организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности физических лиц, для взаимодействия с должниками и иными лицами обязаны обладать оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Также для таких организаций устанавливается обязанность по записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и хранению указанной информации в течение 3 лет.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что согласно статистическим данным, одними из главных нарушителей выступают именно кредитные и микрофинансовые организации. При этом микрофинансовые организации допускают наиболее грубые нарушения данного закона, в частности, связанные с угрозами жизни и здоровью граждан.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

Обзор финансового права за июль 2022 - ссылка

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