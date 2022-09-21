НДФЛ при консолидации или дроблении акций
Разбор Письма Минфина от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80160.
Разбор Письма Минфина от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80160.
Поправками в КоАП бизнесу облегчили жизнь – за много однотипных нарушений перестали штрафовать много раз. Но вот только размер штрафа от этого не стал меньше.
Должен ли самозанятый платить алименты, в каком размере и какая процедура удержания предусмотрена законом. Рассказываем, как поступать компаниям, получившим исполнительный лист на удержание алиментов с внештатников.
ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом.
Правительство готовиться принять санкции по 5 новым направлениям в ближайшем будущем.
США и ЕС усиливают давление на банки страны из-за сотрудничества с Россией
Львиная доля дел против предпринимателей возбуждаются из-за конфликта с контрагентами или личного интереса следователей. Да даже на уровне налоговой, опросы, комиссии, выемки и осмотры проводятся с нарушениями.
Именно столько зарабатывают в среднем все самозанятые по стране, выяснили налоговики.
Перечень получателей повышенной академической стипендии расширили.
Мошенники теперь охотятся за паролями от соцсетей. Они хотят получить не только ваши фото и личную переписку, но и реквизиты банковской карты.
Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».