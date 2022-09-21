Ценные бумаги

НДФЛ при консолидации или дроблении акций

Разбор Письма Минфина от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80160.

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Рассматриваются последствия по НДФЛ при дроблении или консолидации акций (Письмо Минфина от 17 августа 2022 г. № 03-04-06/80160).

Материалы по НДФЛ

  • ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 — ссылка
  • Обзор разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 — ссылка
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