НДС

НДС при строительстве в Донецкой Республике

Рассматриваются последствия по НДС при осуществлении строительных работ на территории Донецкой Народной Республики.

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Рассматриваются последствия по НДС при осуществлении строительных работ на территории Донецкой Народной Республики (Письмо Минфина от 31 августа 2022 г. № 03-07-08/84851).

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