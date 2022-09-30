НДС при строительстве в Донецкой Республике
Рассматриваются последствия по НДС при осуществлении строительных работ на территории Донецкой Народной Республики.
Рассматриваются последствия по НДС при осуществлении строительных работ на территории Донецкой Народной Республики.
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