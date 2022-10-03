Особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованными и контрактниками

Предлагается установить возможность изменения условий по кредитам для военнослужащих и лиц на их иждивении (Законопроект № 199777-8).

Авторы инициативы

Законопроект инициируется представителями от всех партий в Госдуме.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, М.А.Топилин, К.М.Бахарев, Д.Ф.Вяткин, В.С.Макаров, А.Ю.Спиридонов, О.Ю.Леонов, Я.Е.Нилов, А.В.Демин, А.Н.Свистунов, А.Н.Диденко, Л.Э.Слуцкий, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, С.Д.Леонов, А.Н.Свинцов, А.Ф.Лесун, А.О.Ткачев, А.С.Аксененко, И.Н.Бабич; Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, А.А.Клишас, И.В.Рукавишникова

Содержание инициативы

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации или проходящий военную службу по контракту, и заключивший до дня призыва или подписания контракта кредитный договор, в том числе обеспеченный ипотекой, а также лица, находящиеся на иждивении у указанного лиц, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств или уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Также предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитным договорам в случае гибели военнослужащего при прохождении им военной службы или его смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

В Госдуме предложили установить право граждан на кредитные каникулы — ссылка

Защита лица, купившего жилье у банкрота — ссылка