Ограничение звуковой рекламы

Рассматривается предложение по защите прав жильцов (Законопроект № 202672-8).

Автор поправок

Депутат Государственной Думы от ЛДПР С.А.Наумов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений (являющихся объектами капитального строительства), не допускается.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что поправка позволит создать компромисс между жителями и предпринимателями, тем самым не только обеспечив комфорт граждан, но и защитив малый и средний бизнес от дополнительных убытков.

Материалы к законопроекту

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