Ограничение звуковой рекламы

Рассматривается предложение по защите прав жильцов (Законопроект № 202672-8).
Автор поправок
Депутат Государственной Думы от ЛДПР С.А.Наумов.
Содержание поправок
Согласно законопроекту распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений (являющихся объектами капитального строительства), не допускается.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что поправка позволит создать компромисс между жителями и предпринимателями, тем самым не только обеспечив комфорт граждан, но и защитив малый и средний бизнес от дополнительных убытков.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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