Мобилизация

В Госдуме предложили платить алименты за мобилизованных

Рассматривается предложение по исполнению алиментных обязательств мобилизованных государством.

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Речь про законопроект № 218287-8.

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР:

Депутаты Государственной Думы Е.В.Марков, В.М.Власов, С.Г.Каргинов, В.А.Кошелев, С.Д.Леонов, С.А.Наумов, Я.Е.Нилов, И.К.Сухарев, Б.А.Чернышов

Содержание инициативы

Согласно законопроекту, устанавливаются основания для реализации мер государственной поддержки детей, оставшихся без содержания родителей (плательщиков алиментов), призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В соответствии с проектом меры государственной поддержки реализуются в виде

  • ежемесячного пособия, в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов,
  • полного гашения суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что если Родина-мать зовет своих сынов исполнить долг и защитить Отечество, то, как любящая бабушка она должна позаботиться об оставленных без поддержки внуках.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по семейным вопросам и правам мобилизованных

Обзор семейного права за сентябрь 2022 — ссылка

Обзор прав мобилизованных за сентябрь 2022 — ссылка

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