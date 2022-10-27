НДС

Получение вычета по НДС по операциям, совершенным в период УСН

Рассматриваются условия для получения вычета по НДС после перехода с упрощенной системы на общий режим налогообложения.

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Рассматриваются условия для получения вычета по НДС после перехода с упрощенной системы на общий режим налогообложения. 

Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка

ТОП-10 налоговых споров по НДС за 2021 – ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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