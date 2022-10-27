Получение вычета по НДС по операциям, совершенным в период УСН
Рассматриваются условия для получения вычета по НДС после перехода с упрощенной системы на общий режим налогообложения.
Рассматриваются условия для получения вычета по НДС после перехода с упрощенной системы на общий режим налогообложения.
Под конец года для многих предпринимателей все актуальнее становится превышение лимита по выручке в 2,4 млн. руб. (для самозанятых или для ИП на НПД).
Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Пляжный сезон закончился, а инвесторы не хотят падать в цене. Но так ли это? А еще Сочи впервые обогнал Москву по ценам новостроек в объявлениях… WTF!
Первое, что нужно сделать, открывая свой бизнес — определиться с системой налогообложения. Важно принять оптимальное решение, чтобы не переплачивать налоги и, по возможности, сдавать меньше отчетности. Рассмотрим наиболее актуальные системы налогообложения для розничного магазина.
Чтобы определить размер вашей накопительной пенсии, ПФР делит ваши пенсионные накопления на ожидаемый период выплаты. Этот ожидаемый период утверждают на каждый год. В 2023 году он составит 264 месяца.
Мы узнали в Минцифры, как защититься, если отказ в аккредитации необоснован. А вот ПФР чудит по-взрослому и там с защитой прав сложнее. Горячая вышла среда.
В сентябре спрос на кредиты до зарплаты сократился почти на 6% по сравнению с августом.
Участник лотереи «Спортлото «6 из 45» выиграл 63,8 млн руб.
С августа в ведомстве наблюдают тенденцию к снижению мошеннических действий.
За III квартал обнаружено в два раза меньше поддельных купюр, чем за такой же период прошлого года.
Собрали самые важные новости дня. Прочтете за одну минуту.