НДС

НДС во взаимоотношениях с несостоятельным контрагентом

Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость по операциям с несостоятельным контрагентом.

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Разбираем роль налога, если контрагент – банкрот.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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