Налоговые последствия мобилизации, льготы по НДФЛ, дробление бизнеса в обзоре налоговых новостей за октябрь 2022

Содержание:
00:00 – Начало
00:22 – План
01:18 – Распространение налога на самозанятых на Байконур – Законопроект № 212369-8
01:58 – Освобождение от НДФЛ обманутых дольщиков при получении ими компенсации в виде квартир – Законопроект № 210913-8
03:55 – Госпошлина по разрешительным документам при аренде оружие – Законопроект № 222581-8
05:10 – Освобождение от НДФЛ доходов ветеранов боевых действий – Законопроект № 210985-8
07:01 – Освобождение от обложения помощи мобилизованным – Законопроект № 216303-8
08:49 – Освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья – Законопроект № 223105-8
10:22 – Повышение предельных доходов по УСН и ПСН – Законопроект № 212109-8
14:06 – Основные направления налоговой политики на 2023 – Законопроект № 201614-8
15:14 – Меры поддержки мобилизованных – Постановление от 20 октября 2022 г. № 1874
16:22 – Промостраница обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/ac...)
17:17 – Налоговые вопросы по частичной мобилизации – Письмо ФНС России от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@
17:45 – Инструкция для предпринимателей в новых регионах (https://www.nalog.gov.ru/rn77/new_reg...)
18:19 – Установление действительных налоговых обязательств по итогам проверки – Письмо ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@
19:18 – Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – Определение от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144
Другие материалы
- Налоговые споры за сентябрь 2022 – ссылка