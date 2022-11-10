Обзоры для бухгалтера

Налоговые последствия мобилизации, льготы по НДФЛ, дробление бизнеса в обзоре налоговых новостей за октябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере.

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Содержание:

00:00 – Начало

00:22 – План

01:18 – Распространение налога на самозанятых на Байконур – Законопроект № 212369-8

01:58 – Освобождение от НДФЛ обманутых дольщиков при получении ими компенсации в виде квартир – Законопроект № 210913-8

03:55 – Госпошлина по разрешительным документам при аренде оружие – Законопроект № 222581-8

05:10 – Освобождение от НДФЛ доходов ветеранов боевых действий – Законопроект № 210985-8

07:01 – Освобождение от обложения помощи мобилизованным – Законопроект № 216303-8

08:49 – Освобождение от НДФЛ доходов от продажи единственного жилья – Законопроект № 223105-8

10:22 – Повышение предельных доходов по УСН и ПСН – Законопроект № 212109-8

14:06 – Основные направления налоговой политики на 2023 – Законопроект № 201614-8

15:14 – Меры поддержки мобилизованных – Постановление от 20 октября 2022 г. № 1874

16:22 – Промостраница обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/ac...)

17:17 – Налоговые вопросы по частичной мобилизации – Письмо ФНС России от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@

17:45 – Инструкция для предпринимателей в новых регионах (https://www.nalog.gov.ru/rn77/new_reg...)

18:19 – Установление действительных налоговых обязательств по итогам проверки – Письмо ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@

19:18 – Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса – Определение от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144

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