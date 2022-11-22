Налоговые льготы по НДС

Снижение НДС по социально значимым товарам

Рассматривается предложение по установлению ставки НДС 5% по отдельным группам товаров.

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Рассматривается предложение по установлению ставки НДС 5% по отдельным группам товаров (Законопроект № 237553-8).

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Мероприятия

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Налоги, взносы, пошлины

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