Снижение НДС по социально значимым товарам

Рассматривается предложение по установлению ставки НДС 5% по отдельным группам товаров (Законопроект № 237553-8).
Материалы по НДС
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка
Рассматривается предложение по установлению ставки НДС 5% по отдельным группам товаров.
Рассматривается предложение по установлению ставки НДС 5% по отдельным группам товаров (Законопроект № 237553-8).
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 – ссылка
Возможны ситуации, когда после получения вознаграждения и выдачи чека заказчику, самозанятый его аннулировал. Расскажем, как поступить заказчику.
При отсутствии проездных документов фактический срок пребывания в командировке подтверждают документы по найму жилья в месте командирования. Перечень таких документов уточнят.
Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках ВЭД, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен.
Господдержку выделят на проведение агротехнологических работ и на производство картофеля и овощей в открытом и защищенном грунтах.
Казалось бы, ну зачем в праздник-то о плохом? Но тут даже не скажешь, что все прямо плохо. Скорее, просто трудности / сложности, которые вполне можно решить. Главное, знать как.
Сейчас нулевой НДС на пригородные пассажирские перевозки действует до 31 декабря 2029 года. Срок сдвинут еще.
В праздничный день налоговикам насыпалось столько прекрасных слов, что кое-что из цитат вы могли и пропустить. Глава Минфина, например, рассказал, что платить налоги стало выгодно.
Воспользоваться мерой поддержки смогут ИП и организации, которые заключили трудовые договоры с гражданами, зарегистрированными в центрах занятости в качестве безработных.
Сегодня день бухгалтера и день налоговика: символично! Егоров поздравил подчиненных. А все остальные гадают, сделают ли власти выходным 31 декабря. Разговоры об этом идут в кулуарах все активнее.
Для освобождения от НДФЛ источник выплат не имеет значения. Выплаты могут быть хоть от работодателей, хоть от благотворительной организации.