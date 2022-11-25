Рассматривается пример спора по региональной льготе по налогу на прибыль.
Материалы по налогу на прибыль
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Рассматривается пример спора по региональной льготе по налогу на прибыль.
Рассматривается пример спора по региональной льготе по налогу на прибыль.
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 – ссылка
Микробизнесу разрешено вести упрощенный кадровый учет. Такая льгота существенно сокращает объем кадрового документооборота. Расскажем, кто вправе воспользоваться льготой, как перейти на упрощенный кадровый учет, от каких документов можно отказаться и зачем нужен типовой договор.
«Бояре внесли челобитную на рассмотрение, чтобы царь воспретил употреблять слова чужеродные. Чтобы не было соблазна у бояр говорить слова басурманские...»
Выемка документации способна парализовать работу любой фирмы. Поэтому крайне важно знать, при каких условиях она может быть инициирована и на что обратить внимание.
Сегодня последний день уплаты НПД для самозанятых бухгалтеров.
Ситуации, когда стройку начинает одна компания, а заканчивает совсем другая – рядовое явление. Но если неправильно оценить ситуацию, и ошибиться с оформлением документов, строительство может оказаться существенно дороже по собственной вине. Подробности – в статье.
При переходе на НПД предприниматель должен в течение месяца направить в ИФНС уведомление о прекращении применения УСН. Но если перейти на НПД, а ИП закрыть, то УСН прекратится сама собой.
На момент подготовки статьи в Инструкции по применению планов счетов № 162н, 174н, 183н не вносились изменения в части отражения безвозмездных поступлений и передач НФА с 2022 года.
Покупатель может установить в ходе приемки товара, что он не соответствует условиям договора, например, поставлен не в том количестве либо не соответствует оговоренному цвету, модели или размеру. В этом случае покупатель имеет право отказаться от продукции и принять ее на ответственное хранение.
Надбавку хотят проводить ежеквартально, объясняя это «сокращением риска злоупотребления со стороны граждан».
Пени в 2023 году рассчитывают и уплачивают по особым правилам. Связано это с введением ЕНП и действием временного порядка расчета пеней.