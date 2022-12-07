Запрет рекламы с использованием иностранного алфавита

Рассматривается предложение по ограничению применения иностранных букв (Законопроект № 247436-8)
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен Сенаторами Российской Федерации С.П.Цековым, О.Ф.Ковитиди
Содержание инициативы
Согласно законопроекту не допускается использование алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что результат воздействия рекламы на общество не ограничивается регулированием потребительского поведения людей. Реклама способна оказать культурное и социальное воздействие на потребителя и на общество. Особенно сильно влияет реклама на сознание молодежи. Искажение путем замены кириллического алфавита латинским влияет на понимание русского слова и русской речи в целом. Это способствует неправильному восприятию у молодежи культуры родного языка, а также искажению разговорной речи.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по образованию
Образовательное право за октябрь 2022 – ссылка
Бесплатная переподготовка детей-сирот – ссылка