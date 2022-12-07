Реклама

Запрет рекламы с использованием иностранного алфавита

Рассматривается предложение по ограничению применения иностранных букв.

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Рассматривается предложение по ограничению применения иностранных букв (Законопроект № 247436-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен Сенаторами Российской Федерации С.П.Цековым, О.Ф.Ковитиди

Содержание инициативы

Согласно законопроекту не допускается использование алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что результат воздействия рекламы на общество не ограничивается регулированием потребительского поведения людей. Реклама способна оказать культурное и социальное воздействие на потребителя и на общество. Особенно сильно влияет реклама на сознание молодежи. Искажение путем замены кириллического алфавита латинским влияет на понимание русского слова и русской речи в целом. Это способствует неправильному восприятию у молодежи культуры родного языка, а также искажению разговорной речи.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по образованию

Образовательное право за октябрь 2022 – ссылка

Бесплатная переподготовка детей-сирот – ссылка

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