НДФЛ при продаже квартиры обманутым дольщиком

Рассматриваются последствия по НДФЛ при продаже обманутым дольщикам квартиры (Письмо Минфина от 28 октября 2022 г. № 03-04-05/104805).
Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка
Рассматриваются последствия по НДФЛ при продаже обманутым дольщикам квартиры.
Рассматриваются последствия по НДФЛ при продаже обманутым дольщикам квартиры (Письмо Минфина от 28 октября 2022 г. № 03-04-05/104805).
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 – ссылка
С 1 января налогоплательщики ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей начнут исчислять акциз на табачную и алкогольную продукцию по нормам НК РФ.
На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.
Без предупреждения компания перестанет оказывать услуги российским клиентам.
Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.
Бизнес давно оценил преимущества удаленного взаимодействия с контрагентами и контролирующими службами. С физическими лицами тоже можно обмениваться электронными документами, но тогда исполнителю понадобится электронная подпись.
Наступающий год бьёт все рекорды по масштабам изменений в законодательстве. Собрали в одном материале всё самое важное, читайте и встречайте новый год подкованными.
Рассматриваются последствия по НДФЛ при продаже обманутым дольщикам квартиры.
Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.
Ваша компания может сотрудничать с самозанятыми иностранцами — закон это позволяет. Но взаимодействовать с ними придется по-особенному. В чем трудности и как их решать?
С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.