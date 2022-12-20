Амортизация основных средств

Налоговые споры при смене амортизационной группы

Рассматриваются последствия изменения амортизационной группы.

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Рассматриваются последствия изменения амортизационной группы

Материалы по налогу на прибыль

Спорный вопрос применения амортизационной премии - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Малый и средний бизнес

Малые и средние предприятия получат поддержку быстрее

На платформе «МСП.РФ» запустили цифровой профиль предпринимателя. Сервис автоматически соберет всю информацию из государственных источников, что сократит время на поиск и подачу документов для получения поддержки.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомление о ЕНП: по какой форме и для чего представлять

Приказом от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ ФНС утвердила форму, порядок заполнения и формат представления уведомления. Эту форму об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам в электронном виде нужно будет заполнять с 01.01.2023.

Уведомление о ЕНП: по какой форме и для чего представлять

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Налог на прибыль

Ввели льготу по налогу на прибыль для химической продукции

Расходы на НИОКР можно учитывать с коэффициентом 1,5 (в том числе, при формировании остаточной стоимости НМА). Но не все НИОКР подпадают под такую льготу, а только внесенные в перечень. Его расширили.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Налоги, взносы, пошлины

Налоговая система США: как это было

В Америке популярна поговорка: на свете неизменными остаются две вещи – смерть и налоги. Откуда у свободолюбивых граждан заокеанской страны такое почтение к налоговой системе? Чтобы это понять, понадобится обратить пристальное внимание на историю США.

Налоговая система США: как это было
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