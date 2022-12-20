Налоговые споры при смене амортизационной группы

Рассматриваются последствия изменения амортизационной группы
Материалы по налогу на прибыль
Спорный вопрос применения амортизационной премии - ссылка
Рассматриваются последствия изменения амортизационной группы.
Рассматриваются последствия изменения амортизационной группы
Материалы по налогу на прибыль
Спорный вопрос применения амортизационной премии - ссылка
На платформе «МСП.РФ» запустили цифровой профиль предпринимателя. Сервис автоматически соберет всю информацию из государственных источников, что сократит время на поиск и подачу документов для получения поддержки.
Заключаем договор участия в долевом строительстве.
Теперь можно отправить деньги в иранских риалах по банковским реквизитам.
Приказом от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ ФНС утвердила форму, порядок заполнения и формат представления уведомления. Эту форму об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам в электронном виде нужно будет заполнять с 01.01.2023.
Рассматриваются последствия изменения амортизационной группы.
Сегодня решили напомнить о важном.
Расходы на НИОКР можно учитывать с коэффициентом 1,5 (в том числе, при формировании остаточной стоимости НМА). Но не все НИОКР подпадают под такую льготу, а только внесенные в перечень. Его расширили.
Расскажем, как навсегда исключить риски штрафов и предписаний госорганов.
Также на два года изменили методику расчета минимального размера оплаты труда.
В Америке популярна поговорка: на свете неизменными остаются две вещи – смерть и налоги. Откуда у свободолюбивых граждан заокеанской страны такое почтение к налоговой системе? Чтобы это понять, понадобится обратить пристальное внимание на историю США.