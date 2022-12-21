НДФЛ

Вычет по НДФЛ на ребенка при разводе родителей

Рассматривается вопрос о документах подтверждающих право родителя, находящегося в разводе, на стандартный налоговый вычет на ребенка

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Речь про Письмо Минфина от 23 ноября 2022 г. № 03-04-05/114779.

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