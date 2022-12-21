Вычет по НДФЛ на ребенка при разводе родителей

Речь про Письмо Минфина от 23 ноября 2022 г. № 03-04-05/114779.
Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка
Рассматривается вопрос о документах подтверждающих право родителя, находящегося в разводе, на стандартный налоговый вычет на ребенка
Речь про Письмо Минфина от 23 ноября 2022 г. № 03-04-05/114779.
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка
Аутсорсинговые услуги легко продать через маркетплейсы. Как это сделать грамотно, вам расскажут на бесплатном вебинаре.
Работодателям разрешили включать в расходы взносы в НПФ за работников, если сотрудники выйдут на негосударственную пенсию на 5 лет раньше обычного срока — в 55/60 лет.
Если в состав комплекта входит неисправный монитор, его могут заменить или утилизировать. Как такие операции отражать в отчете о прослеживаемости, поведала ФНС.
«Точка Маркетплейсы» поможет начать продажи на маркетплейсах и предоставит всю необходимую продавцам аналитику в одном интерфейсе.
Дайджест составлен на основе ежедневного анализа налоговых событий.
Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры.
Возможность использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей юрлиц и ИП без применения машиночитаемых доверенностей (МЧД) продлена до 31 августа 2023 года.
Пенсии по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) освободили от НДФЛ, если договор с НПФ заключает человек в пользу членов семьи или близких родственников.
Чтобы налогоплательщик смог распорядиться переплатой, она должна отразиться на ЕНС в качестве ЕНП и образовать положительное сальдо.
Когда все покупатели находятся в предвкушении праздников и в поисках подходящих подарков, продавцы маркетплейсов тратят последние деньги и нервы, чтобы нарастить продажи и заработать. Приготовили полезный чек-лист, чтобы за короткий срок все успеть, иначе придется ждать следующего праздничного повода.