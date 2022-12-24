Защита пенсионеров от коллекторов, индексация пенсий, досрочная пенсия для ВБД в обзоре пенсионного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров.

Пенсионное право за ноябрь 2022

Повышение пенсионных баллов за уход за ребенком – Законопроект № 225749-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 – в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 – за вторым, 10,8 – за третьим или четвертым ребенком. В случае принятия законопроекта за рождение и воспитание четырех и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5 217,7 рублей. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит повысить пенсионное обеспечение родителей, воспитавших детей, стимулировать рождаемость, то есть улучшить демографическую ситуацию в стране.

Индексация пенсий получателям социальной пенсии – Законопроект № 232295-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лица, получающие страховые пенсии и осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных некоммерческих организациях, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. При этом право на ежегодный перерасчет страховой пенсии у таких лиц утрачивается.

Досрочная пенсия ветеранам боевых действий – Законопроект № 236573-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому страховая пенсия назначается ветеранам боевых действий: мужчинам, достигшим возраста 60 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Также предлагается уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы.

Военным пенсионерам, участвующим в СВО, пенсия будет рассчитываться по наибольшему окладу – Законопроект № 240350-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при возобновлении выплаты пенсии военным пенсионерам из числа лиц, которым эта выплата была приостановлена, поступившим на военную службу, для исчисления им пенсии учитываются оклады, соответствующие воинским должностям (должностям) и воинским (специальным) званиям, применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты, за исключением случаев, когда на день увольнения этих пенсионеров с военной службы им установлены соответствующие оклады (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) в размерах, превышающих размеры окладов, применявшихся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты. В Пояснительной записке указывается, что военным пенсионерам при поступлении на военную службу на должность с меньшим окладом, чем они занимали до указанного поступления на военную службу, и последующем увольнении с военной службы пенсии будут учитываться в меньшем размере, чем ранее назначенная пенсия, приостановленная на время службы. Представляется, что указанное правовое регулирование не отвечает принципу социальной справедливости.

Запрет коллекторам взыскивать долги с пенсионеров – Законопроект № 241968-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) в случае его заключения с заемщиком, являющимся получателем пенсии. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит защитить права пенсионеров, имеющих долги перед кредитными организациями, и устранить возможное давление на них со стороны коллекторов.

Запрет на приостановление выплат военным пенсионерам при частичной мобилизации – Законопроект № 226676-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому военным пенсионерам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, выплата назначенных пенсий на время службы не приостанавливается. В Пояснительной записке указывается, что Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет в данной ситуации вызывает среди военных пенсионеров социальную напряженность. При вынужденном поступлении пенсионера на военную службу в связи с мобилизацией пенсия за выслугу лет не должна приостанавливаться.

Преимущества предпенсионеров при сокращении работников – Законопроект № 241792-8

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается включить в перечень лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста. В Пояснительной записке указывается, что трудоспособные работники предпенсионного возраста, не имеющие страховой пенсии по старости, остаются очень уязвимой категорией граждан.

Комментарий к налоговым событиям за ноябрь 2022

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