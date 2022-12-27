Обзоры для бухгалтера

Значение символа нового года Кролика для налогов

Рассматривается значение Кролика, как символа нового 2023 года, для налогового права.

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Рассматривается значение Кролика, как символа нового 2023 года, для налогового права.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Глобальный опрос сообщества 1С от создателей продукта «ФинОфис»

Компания Инфостарт запускает глобальное исследование – Ежегодный опрос сообщества 1С. Опрос охватывает все области жизни специалистов, занятых в сфере 1С: от пользователей до разработчиков и ИТ-директоров.

Глобальный опрос сообщества 1С от создателей продукта «ФинОфис»

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Карьера бухгалтера

⛰️ Сообщество профессиональных бухгалтеров: интеллектуальная среда, теплый междусобойчик или гонка конкурентов?!

Внимательно следим за прибавлением: Сообщество профессиональных бухгалтеров растет с каждым днем, появляются новые интересные лица с любопытным резюме.

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