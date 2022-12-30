Концепция бенефициарного собственника при обложении дивидендов

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка
Сквозной подход при применении концепции бенефициарного собственника
Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка
Любой самой благородной и амбициозной задумке порой просто не хватает моральной поддержки и дисциплины. Хотите стать крутым специалистом, но весь год откладываете обучение? Ничего не поменяется без крепкого плеча и наставника. Волшебно мягкий вариант мы предлагаем.
По нормам ТК работодатель должен выплачивать дистанционному работнику компенсацию за его оборудование, программы и т. д.
С 2023 года у компаний появилась обязанность сдавать уведомления по налогам, которые перечисляются до сдачи отчетности.
В новогоднем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рефлексирует на тему места главбуха в компании.
Мобильная ОС будет общедоступной, на базе Android и с большим количеством приложений. Тогда как «Аврора» – больше корпоративный вариант операционки.
Защитите имущество от мошенников. Появилась возможность запретить сделки с имуществом без личного присутствия собственника через портал ЕПГУ. Если подать заявление, запись внесут через пять рабочих дней. Установить ограничение можно дистанционно.
Если банк простил заемщику долг по ипотеке, то платить НДФЛ этому счастливчику не придется.
Поправки в НК, новые сроки, льготы и новая форма декларации по налогу на имущество. Говорим о том, что поможет вам в годовой отчетности.
Импорт товаров – это огромная часть нашей экономики. И в этом году, компании которые занимались импортом товаров в Россию из Европы и других стран, столкнулись с полным запретом на ввоз товаров практически ото всюду.
Для регистрации граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета будут применять новые бланки.