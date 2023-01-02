Налог при изменении разрешенного использования, исключение НДС из убытков в обзоре налоговых споров за ноябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда
Содержание:
00:00 – начало
00:27 – НДС при определении размера убытков (Определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978)
03:06 – Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления (Определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084)
05:07 Земельный налог при изменении вида разрешенного использования (Определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924)
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за сентябрь 2022 – ссылка