Налоговые споры

Налог при изменении разрешенного использования, исключение НДС из убытков в обзоре налоговых споров за ноябрь 2022

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда

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Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда

Содержание:

00:00 – начало

00:27 – НДС при определении размера убытков (Определение от 14 ноября 2022 г. № 310-ЭС22-12978)

03:06 – Срок назначения проверки по контролируемым сделкам после подачи уточненного уведомления (Определение от 24 ноября 2022 г. № 305-ЭС22-19084)

05:07 Земельный налог при изменении вида разрешенного использования (Определение от 10 ноября 2022 г. № 308-ЭС22-12924)

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Обзор Писем Минфина по налогам за сентябрь 2022 – ссылка

Юзвак Максим
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