ОСАГО

Заключение договора ОСАГО на несколько автомобилей

Рассматривается предложение по новому порядку страхования ответственности водителей.

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Рассматривается предложение по новому порядку страхования ответственности водителей (Законопроект № 268958-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Б.Р.Пайкин, Д.А.Свищев, В.А.Кошелев, А.Н.Свинцов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов

Содержание предложения

Согласно законопроекту владелец транспортного средства вправе не заключать новый договор обязательного страхования с указанием типа (категории) и назначения транспортного средства, в случае приобретения (покупки, наследования, принятия в дар и тому подобного) транспортного средства, которое соответствует типу (категории) транспортного средства, указанного в ранее заключенном договоре обязательного страхования, если срок его действия не истек. В таком случае регистрационные действия, связанные со сменой владельца вновь приобретенного транспортного средства, осуществляются уполномоченными органами с учетом ранее заключенного договора обязательного страхования, срок которого не истек.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что гражданин, который в период обычной жизни, а также в рамках трудовой или коммерческой деятельности периодически использует два или более транспортных средств, должен быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждый используемый им автомобиль или страховые полисы должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что влечет значительное увеличение страховой премии.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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