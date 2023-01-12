Налог на имущество

Нужно ли платить налог, если есть препятствия для пользования недвижимостью

Рассматриваются последствия по налогу на имущество при невозможности пользоваться объектом недвижимости.

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ТОП-10 по налогу на имущество за 2021 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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