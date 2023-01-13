НДС

Какие штрафы и пени будут включать в базу по НДС

Рассматривается вопрос о включении штрафов и пеней в базу по налогу на добавленную стоимость.

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Материалы по НДС

ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Фиксированные взносы ИП за 2023 год и за 2022 год – только на ЕНП. Уведомление по ним не подавайте

Все фиксированные взносы за 2022 год зачисляются на ЕНП. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно.

Отчетность в СФР

С 9 января действуют новые бланки персучета

После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.

С 9 января действуют новые бланки персучета

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Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м; океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м; twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»; «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании

Какие события произошли 12 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
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