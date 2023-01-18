Законопроекты

Ограничение продажи безалкогольных энергетиков

Рассматривается предложение по введению ограничений в отношении энергетических напитков.

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Рассматривается предложение по введению ограничений в отношении энергетических напитков (Законопроект №273183-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ, ЛДПР и Справедливой России: Депутаты ГД Н.А.Останина, А.В.Корниенко, Н.П.Бурляев, Б.А.Чернышов.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект об ограничении розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков.

В нем говорится, что не допускается продажа энергетиков на территории детских, молодежных, образовательных, медицинских организаций.

Также не допускается потребление (распитие) безалкогольных энергетических напитков лицами в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетними) в общественных местах.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что учитывая, что содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом 250 мл и более, и не исключая возможности употребления тонизирующего напитка молодым человеком более одной упаковки в день, это может привести к негативному влиянию на здоровье.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим
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