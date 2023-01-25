Оценка экономической цели в налоговых спорах

Материалы по налоговой выгоде
ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 – ссылка.
Рассматриваются налоговые споры по налоговой выгоде, где оценивается экономическая цель спорных операций.
ТОП-10 по налоговой выгоде за 2021 – ссылка.
Получил от дизайнера окончательный дизайн-проект. Сохраню на память. Если когда-нибудь этот ремонт закончится, будет интересно посмотреть
В телеграм-канале Минфина пиарщики открыли публикации для комментариев. Написала 7 вопросов к Минфину ответы на которые нужны уже сегодня. Присоединяйтесь к обсуждению.
Предложение затронет компании, которые занимаются внутренним и въездным туризмом.
M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе, выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор, на Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пикассо, «ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0
Под этим брендом будут работать рестораны быстрого питания KFC.
Стандартный налоговый вычет на детей можно получить не только через работодателя, который платит зарплату, но и заявить его самостоятельно в декларации 3-НДФЛ.
Если раньше анализ ДНК брали только у осужденных за тяжкие преступления, то теперь геномной регистрации подлежат даже подозреваемые и те, кто находится под административным арестом.
Обнародуют только статистические данные: сколько подано деклараций и были ли в них нарушения.
Законопроект о социальной адаптации поможет бывшим заключенным найти работу, получить образование и другую необходимую помощь.
Принят закон о расширении деятельности НПФ, теперь фонды могут оказывать информационно-консультационные услуги.